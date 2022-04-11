肥美人｜網民mean爆留言 節目討論度超過《金宵大廈》

ViuTV的選美真人騷《肥美人》於今日播出，由於29位參賽者都是重量級，成功引來不少網民好奇她們將會表演甚麼。根據節目的介紹，希望藉今次選美打破世俗對肥人的審美框框，以真人騷形式讓參賽者挑戰自我、發揮才華，呈現甚麼是「自信就是美」的概念。 節目充滿正能量，首集登場有近8位參賽者，她們施展渾身解數，有一半人士都表演跳舞，其中3號何綺婷更是拉丁舞老師，當她示範拉丁舞的時候，獲全場人士報以熱烈掌聲。

網民留言無面俾 不過，現實是殘酷，網民的留言更是「攞你命三千」，他們的mean爆留言有︰「九展個台冧未」、「畫面好油」、「佢坐巴士應該要畀兩個人車錢」、「因為我真係睇得好x辛苦呀！肥婆收皮啦X你老母，死肥X控制唔到自己就控制唔到自己啦，開你老母心，到時你肥到周身病咪又社會找數。」、「如果佢飲醉咗，要幾多條仔先枱得起佢」、「你阿媽生你咁大件出嚟做乜」及「呢個抬上山可以食幾耐」等等。有網民更著參賽者不要到連登看留言，除非擁有超強心臟︰「勸你即刻離開，呢度啲說話唔啱你睇！」 雖然有不少mean爆留言，但亦有更多正面留言和談論一眾參賽者表演，當中有些參賽者未能晉級，有網民認為「唔係唔夠肥問題，而係你真係唱得好難聽」，也有網民好奇為何有兩、三位參賽者的聲線跟欣宜差不多。