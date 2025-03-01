肥蘭的拼勁｜蝦頭忙足五個月捱到瘦 雞翼@JFFT首演舞台劇大開金口

舞台劇《FLDPK肥蘭的拼勁》星期五晚（2月28日）假西九文化區戲曲中心大劇院開鑼，由「蝦頭」楊詩敏擔綱主演，特別以重量級造型發揮本能喜感，加上小薯茄的程人富、肥蚊、JFFT成員雞翼、FHProductionHK則有肥豪，還有100毛的利君牙及Kneta，集合其他網台炮製出這個超重磅肥做喜劇。 100毛疫情後首個舞台劇 首場獲多位藝人支持，包括張繼聰、謝安琪、江𤒹生（Anson Kong）、白只、楊偉倫（阿卵）、何洛瑤（sica）、葉巧琳（Mischa）及Lolly Talk成員等，將於3月接力演《男性的弱點》的灘叔亦有捧場。

《FLDPK肥蘭的拼勁》 屬100毛疫情後第一個舞台劇，蝦頭聯同雞翼、肥豪、利君牙結束首演後在後台接受訪問，首次出演舞台劇的翼Sir坦言：「原來好痛苦，一完嗰吓，爽呀！但原來仲有幾場。」拍檔蝦頭即踢爆：「唔覺好痛苦喎！」翼Sir透露今次密集式排練是他意料之外，早上10時半開始到黃昏6時，十足返工一樣，令他重拾返工感覺，雞翼更大開金口唱出鄭伊健名曲《一生只愛你一個》，十分驚喜。

由於蝦頭早前要兼顧演足58場的《香港式離婚》，拍檔們也戥她辛苦，但身兼兩劇仍表現雀躍，蝦頭自言熱愛戲劇不感辛苦，兩套劇的角色截然不同，上一套劇角色悲情，今次回歸老本行喜劇角色，她謂：「排戲跟大家玩和搞gag，好開心。」但出名專業的蝦頭還寸嘴話：「我一啲都唔辛苦，熱愛戲劇嘅我唔覺得係返工啦！所以我一啲都唔覺得辛苦啦！同埋超好玩。」蝦頭坦言當初接到邀請已立刻應承，事關她認為100毛的舞台劇一向有水準，而且好搞笑，參與後果然沒有令她失望。

利君牙完騷即嘆脆香雞翼 肥豪爆大家籌備《FLDPK肥蘭的拼勁》 到開演均積極減肥，利君牙亦有跟餐單成功減磅，打算完騷即大擦脆香雞翼，之後再去慶功，而蝦頭自言若非演「肥蘭」一角會跟隊食健康餐單，不過她自覺也有瘦了些少及下把變尖，拍檔們也有立即和應。蝦頭一連演出兩個舞台劇，合共花了五個月時間，待《FLDPK肥蘭的拼勁》 星期日結束，她會安排自己先去旅行享受假期，下半年會再投入其他舞台劇及電影拍攝。利君牙細細個已跟蝦頭因一個配音工作結緣，最近又一同跟楊天命師傅學八字。

問到蝦頭會否想演此劇中的其他角色，要她揀也會演回「肥蘭」一角，自言很少演這類角色。至於主角之一的程人富，今次亦為舞台劇有show肌演出。