胡卓希憑《叠影狙擊》提名最佳男配角 赴台出席手機發布會入鄉隨俗

胡卓希（Jason）憑住TVB台慶劇《叠影狙擊》獲提名最佳男配角，最近他為手機品牌在香港拍攝微電影宣傳片，並榮幸獲邀出席該品牌在台北101舉行的手機發布會。
Jason回想上一次到台灣已經是疫情前的事，感覺台灣是一個很能夠讓人鬆馳的地方，懷念他們的麻辣火鍋及牛肉麵，最希望可以去泡泡溫泉。這次抵達台北的第一天，Jason便立即抓緊機會相約正在台北拍攝電視劇《來！金來號！》的袁澧林（Angela），兩人一同品嚐麻辣火鍋。Jason說：「在香港大家各有各忙總是沒有機會見面，偏偏在台灣可以相聚吃飯實在十分難得。」Jason對很多台灣電影或電視劇題材都感興趣，看的時候就常常想像甚麼時候有機會參與。他表示自己很喜歡《不能說的秘密》，期待能參與台灣愛情作品的演出。他預計在台灣期間還要體驗滷肉飯配台灣茶、熱炒配台啤，相當入鄉隨俗。
另外，作為一位攝影發燒友，Jason以往總是攜帶大型相機，然而接觸這款新手機後覺得實在太輕巧、太方便，可以隨心所欲隨時捕捉畫面，讓他對手機攝影產生了全新的體驗：「我這兩天一直使用手機拍攝，特別是在一些小街小巷中尋寶，這種輕便的攝影方式能夠更加靈活地捕捉到生活中的細微瞬間和有趣的小物小事。」他相信手機攝影的便利性和高品質將會為攝影愛好者帶來更多的創作靈感和樂趣，並期待將來有更多機會與這個手機品牌合作。