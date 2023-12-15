胡卓希憑《叠影狙擊》提名最佳男配角 赴台出席手機發布會入鄉隨俗

胡卓希（Jason）憑住TVB台慶劇《叠影狙擊》獲提名最佳男配角，最近他為手機品牌在香港拍攝微電影宣傳片，並榮幸獲邀出席該品牌在台北101舉行的手機發布會。

Jason回想上一次到台灣已經是疫情前的事，感覺台灣是一個很能夠讓人鬆馳的地方，懷念他們的麻辣火鍋及牛肉麵，最希望可以去泡泡溫泉。這次抵達台北的第一天，Jason便立即抓緊機會相約正在台北拍攝電視劇《來！金來號！》的袁澧林（Angela），兩人一同品嚐麻辣火鍋。Jason說：「在香港大家各有各忙總是沒有機會見面，偏偏在台灣可以相聚吃飯實在十分難得。」Jason對很多台灣電影或電視劇題材都感興趣，看的時候就常常想像甚麼時候有機會參與。他表示自己很喜歡《不能說的秘密》，期待能參與台灣愛情作品的演出。他預計在台灣期間還要體驗滷肉飯配台灣茶、熱炒配台啤，相當入鄉隨俗。