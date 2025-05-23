胡子彤無法取代周秀娜辣身舞地方 張文傑續辧動作演員學校：香港好有愛(有片)

《九龍城寨之圍城》演員胡子彤、張文傑和伍允龍今日(23日)現身九龍寨城公園出席「九龍城寨光影之旅」電影場景展開幕禮。子彤談到昨晚high爆睇林峯演唱會，他解釋過往只看過綵排，首次 以觀眾身份捧場，特別興奮。問到會否技癢跳舞時，他笑言：「阿峯成日都鼓勵我，可能令跳舞靈魂出來，冇咁抗拒。」當張文傑叫他即席示範，他就尷尬表示要先練習。

張文傑不捨愛犬離世

張文傑的動作演員學校SWACK，獲業主和好友力撐，逃過結業命運，他形容是奇蹟，「令我感受到原來香港有愛，有溫暖，唔一定係做呢行嘅人，觀眾或業主都好支持香港電影、好想我哋繼續去堅持，盡量有乜幫忙，願意出一分力。」故此希望繼續揚愛的能量。他指單位的租約已完，由於巿道不景，難以經營，感恩獲減租，「有學生願預繳一年學費，話不如我繼續行，唔好放棄，頂住啦，我最深感受，成個team好熱血，團火返晒嚟。」至於日前他在IG story放負，他解釋是3隻小狗陸續離世，「我養狗養咗十幾年，最後一隻狗啱啱走埋，佢16歲，我好少發放呢啲情緒，但想釋放吓。」問到心情是否已平伏，他就傷感表示：「未架，但都接受，始終佢哋年紀都大，已有心理準備，但都傷心，別提了。」