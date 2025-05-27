胡子彤犧牲睡眠成就熱愛的事 學霸林愷鈴搵出自己學習模式

胡子彤、林愷鈴、張蔓莎及CY陳宗澤等，早前響應第二季《電笠：人人和音 SCHOOL TOUR》計劃，一起現身五育中學，與香港的中學生見面，分享生活。

胡子彤先為同學們獻唱新歌《兄弟打》，𣊬間引起熱烈歡呼，既是現役香港捧球員，亦是教練、演員及歌手的他，總是活力充沛而且感染力十足，於台下與學生互動時，更有同學主動索取簽名。

身兼多職的胡子彤坦言，即使要犧牲睡眠時間，也要成就自己熱愛的事：「演員、棒球甚至我教嗰班學生，都係因為我好鍾意佢哋、好鍾意呢樣嘢，所以我唔介意犧牲瞓少啲去做，我相信你哋都一定搵到！」這份熱血，是他在棒球場上經歷了21個年頭的體會。他受訪時更表示：「儘管後悔又好，儘管犯錯都好，一定會有成長嘅！喺球場上無拘無束去做自己，唔需要擔心外界點樣去望你、去講你，嗰個時間係我最舒服嘅。」