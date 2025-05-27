胡子彤犧牲睡眠成就熱愛的事 學霸林愷鈴搵出自己學習模式

胡子彤、林愷鈴、張蔓莎及CY陳宗澤等，早前響應第二季《電笠：人人和音 SCHOOL TOUR》計劃，一起現身五育中學，與香港的中學生見面，分享生活。
胡子彤先為同學們獻唱新歌《兄弟打》，𣊬間引起熱烈歡呼，既是現役香港捧球員，亦是教練、演員及歌手的他，總是活力充沛而且感染力十足，於台下與學生互動時，更有同學主動索取簽名。
身兼多職的胡子彤坦言，即使要犧牲睡眠時間，也要成就自己熱愛的事：「演員、棒球甚至我教嗰班學生，都係因為我好鍾意佢哋、好鍾意呢樣嘢，所以我唔介意犧牲瞓少啲去做，我相信你哋都一定搵到！」這份熱血，是他在棒球場上經歷了21個年頭的體會。他受訪時更表示：「儘管後悔又好，儘管犯錯都好，一定會有成長嘅！喺球場上無拘無束去做自己，唔需要擔心外界點樣去望你、去講你，嗰個時間係我最舒服嘅。」
林愷鈴與張蔓莎，當日亦有分出席活動，兩人分別唱出《好奇》及《In Love In The Morning》。曾於國際文憑大學預科課程，獲得41分優異成績(滿分為45)，同時擁有六級鋼琴、八級聲樂資格，並涉獵中、小提琴、非洲鼓、劍擊、騎馬等多種活動的林愷鈴，絕對是學霸代表。她分享自己的獨門激勵法時說：「我學習嘅習慣係，睇吓人哋點樣學嘢，喺人哋嘅模式入面，搵一個屬於自己嘅模式。學術方面，我唔會逐句逐句抄，但係會記住每個步驟係做緊咩。」
CY陳宗澤瘋狂自我洗腦
至於張蔓莎，提醒同學溫習的同時，亦要讓自己好好放鬆減壓：「俾多啲時間同自己相處，睇吓YouTube、人哋表演嘅片，或者播住啲音樂，享受Me time。」
同場還有CY陳宗澤，曾經不勝壓力暴肥二十磅的他，直指人生路上必然有很多抉擇與猶豫：「會諗自己得唔得，但係最後一定係你嘅心態！」他明白要打從心底說服自己，不是容易的事，CY陳宗澤的辦法是瘋狂自我洗腦：「你要同自己講『你一定得！你一定得！你一定得！』洗到自己盲目，盲目到你相信自己一定得。」只要對自己有信心，任何事都可以勇往直前。