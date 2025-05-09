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娛樂
2025-05-09 18:00:36

胡子彤由棒球員轉型全能藝人 現身活動向傳奇59FIFTY棒球帽款致敬

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胡子彤由棒球員轉型全能藝人 現身活動向傳奇59FIFTY棒球帽款致敬

胡子彤由棒球員轉型成為一位全能藝人。

33歲香港演員胡子彤憑《九龍城寨之圍城》進一步上位，電影更在日本大受歡迎，為他吸納不少海外粉絲支持。胡子彤入行前是位棒球員，亦曾演出電影《點五步》闖入影壇，今日（59美國帽牌New Era舉辦年度盛事「59FIFTY® DAY」，邀請忠實用家胡子彤出席，向其劃時代的 59FIFTY®帽致敬。

分享如何將經典帽款融入生活

為紀念 59FIFTY®的傳奇帽款歷史，New Era把每年59日定為「59FIFTY® DAY」，藉由各種活動及跨界聯乘等等，向大眾重新介紹這一獨特的標誌性帽款，建立一個專屬 59FIFTY®愛好者的社群，延續這個超越時代的美式街頭時尚風潮。今年New Era59FIFTY® DAY」於旺角THE FOREST專門店舉行，更有幸邀請到本地著名棒球員兼演員胡子彤到場，與大家分享自己如何將59FIFTY®帽款融入日常生活及職業生涯，並鼓勵大家發揮創意，打造獨特造型。

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活動現場設置多個打卡位，其中入口處的New Era 巨大鐳射貼紙尤其吸睛，亦展示了71週年 NEW ERA 獨家系列 59FIFTY 帽款，以及與各界體育聯盟包括MLBNBANFL NHL 59FIFTY® 聯乘系列，這一系列帽款均會在香港店鋪及網上商店發售，讓大家一同慶祝「59FIFTY® Day」！除了打卡位，胡子彤與一眾潮流愛好者還在現場為自己的 59FIFTY® 帽子設計了金屬章，展現個人風格，同時體驗了香港罕見的蒸汽帽機，讓帽子更具個性和舒適感。

胡子彤今日親臨The Forest專門店。 胡子彤出席旺角專門店，與品牌一同慶祝NEW ERA一年一度「59FIFTY® DAY」。 胡子彤作為潮流愛好者，出席活動向此美式潮流致敬！ 胡子彤與大家分享自己如何將造經典帽款融入日常生活及職業生涯。

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