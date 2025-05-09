胡子彤由棒球員轉型全能藝人 現身活動向傳奇59FIFTY棒球帽款致敬

33歲香港演員胡子彤憑《九龍城寨之圍城》進一步上位，電影更在日本大受歡迎，為他吸納不少海外粉絲支持。胡子彤入行前是位棒球員，亦曾演出電影《點五步》闖入影壇，今日（5月9日）美國帽牌New Era舉辦年度盛事「59FIFTY® DAY」，邀請忠實用家胡子彤出席，向其劃時代的 59FIFTY®帽致敬。

分享如何將 經典 帽款融入生活

為紀念 59FIFTY®的傳奇帽款歷史，New Era把每年5月9日定為「59FIFTY® DAY」，藉由各種活動及跨界聯乘等等，向大眾重新介紹這一獨特的標誌性帽款，建立一個專屬 59FIFTY®愛好者的社群，延續這個超越時代的美式街頭時尚風潮。今年New Era「59FIFTY® DAY」於旺角THE FOREST專門店舉行，更有幸邀請到本地著名棒球員兼演員胡子彤到場，與大家分享自己如何將59FIFTY®帽款融入日常生活及職業生涯，並鼓勵大家發揮創意，打造獨特造型。