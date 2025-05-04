胡子彤答應林峯做嘉賓 被邀跳舞未有膽挑戰

胡子彤今日到旺角出席《建造業安全獎勵計劃2024/2025》嘉年華會，並公開獻唱。他表示自己不是首次在公園獻唱，昔日曾到一些公司活動唱歌，每次都好珍惜這些唱歌機會，「始終我唱歌經歷比經驗少，公司都有搞school tour，對我哋嚟講係好好訓練機會。時代唔同，以往每個星期都有類似活動，依家要多啲珍惜呢啲機會。」他透露希望今年內可以推出兩、三首歌。

提到他參與的school tour是由古天樂發起，胡子彤稱有份參與的歌手有張蔓莎、陳宗澤、林愷鈴等，每次都以不同組合到不同學校跟學生互動。他稱發現學生們都比較內斂，自己就充當氣氛搞手。