胡子彤答應林峯做嘉賓 被邀跳舞未有膽挑戰

胡子彤今日到旺角出席《建造業安全獎勵計劃2024/2025》嘉年華會，並公開獻唱。他表示自己不是首次在公園獻唱，昔日曾到一些公司活動唱歌，每次都好珍惜這些唱歌機會，「始終我唱歌經歷比經驗少，公司都有搞school tour，對我哋嚟講係好好訓練機會。時代唔同，以往每個星期都有類似活動，依家要多啲珍惜呢啲機會。」他透露希望今年內可以推出兩、三首歌。
提到他參與的school tour是由古天樂發起，胡子彤稱有份參與的歌手有張蔓莎、陳宗澤、林愷鈴等，每次都以不同組合到不同學校跟學生互動。他稱發現學生們都比較內斂，自己就充當氣氛搞手。
由於今日活動與職安有關，談及Jeffrey拍戲發生意外，他表示拍攝受傷一定有，自己在拍《九龍城寨之圍城》時就弄傷下巴要逢十多針。他估計Jeffrey今次受傷是拍水戲時太緊張，或者可能練習得少，「始終係意外都無人想，工作還工作，自己健康生命最重要。知道好多人有關心Jeffrey，俾啲時間佢處理。因為Renci（楊偲泳）同朱仔（朱鑑然）都有份拍，我都有同佢哋講真係要小心，人無事最緊要。」
提到林峯即將開騷，他表示已經答應入場捧場兼做嘉賓，但至於會表演甚麼就不能透露。他指林峯有叫他去試下跳唱，但自己仍未敢踏出第一步。問到是否手腳不協調，他否認，覺得是信心不足。談到早前金像獎宴功慶上，古天樂非常開心，胡子彤稱「好耐無見過佢咁開懷大笑！老闆心情好已經係對我哋好好嘅回報，因為佢日理萬機，好多嘢要處理，希望佢可以keep到。佢真係好多嘢處理，希望佢好好照顧自己身體，盡快處理好眼睛，先可以帶領我哋呢班迷途小羔羊喺電影圈行落去。」