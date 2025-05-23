胡子彤讚周秀娜地位無法取代 張文傑感受香港好有愛

《九龍城寨之圍城》演員胡子彤、張文傑和伍允龍今日(23日)現身九龍寨城公園出席「九龍城寨光影之旅」電影場景展開幕禮。子彤談到昨晚high爆睇林峯演唱會，他解釋過往只看過綵排，首次 以觀眾身份捧場，特別興奮。問到會否技癢跳舞時，他笑言：「阿峯成日都鼓勵我，可能令跳舞靈魂出來，冇咁抗拒。」當張文傑叫他即席示範，他就尷尬表示要先練習。

談到他們會擔任哪場的做嘉賓時，兩人雖大賣關子，子彤就漏口風表示：「今晚好睇，今晚會墟冚！」似乎暗示今晚「城寨四子」將合體站台。至於是否取代周秀娜與林峯跳辣身舞，子彤抺一抹額汗，「娜姐咁重要嘅位置，長期喺我心裡面，應該好難取代。」談到林峯接受Do姐訪問時曾透露於於明年拍《城寨》外傳時，他們就表示不知情，笑言終於有工開。