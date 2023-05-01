胡子彤重返棒球隊代表香港 出戰泰國亞洲盃以18比0大勝老撾

胡子彤簽約古天樂旗下經理人公司Triple S Artiste Management，近年不僅活躍影視界，還一直沒有放棄打棒球，成為演員之後，近年決定重返棒球隊，在公司支持下同時身兼演員與運動員兩個身份。胡子彤近日隨香港男子棒球隊（港隊）出征4月29日至5月4日在泰國曼谷舉行的第13屆亞洲盃東區賽，七隊參賽計有主辦國泰國、香港、菲律賓﹑新加坡，以及首次參加亞洲盃東區賽的馬來西亞﹑柬埔寨、老撾。在第二天的A組分組賽上，子彤與隊員表現出超班成績，結果香港隊以18比0大勝老撾隊，在Preliminary Round以全勝姿態進入Super Round；之後，子彤在社交網分享當地照片及球場英姿，表示頭兩天順利完成，今日會好好休息，迎接之後比賽。

獲圈中好友打氣

其實在出發前，胡子彤已在IG上寫：「再次出隊前，本身有好多嘢想同大家分享，但呢刻最想講嘅除咗多謝，都係多謝。多謝隊友教練們，相信我呢個『明星』嘅決心。多謝公司，畀我好任性、好奢侈咁再做返運動員。多謝屋企人，無條件咁支持我想行嘅路。多謝各位好朋友同品牌，支持我之外，仲畀我啲隊友知道佢哋並唔孤單。仲有好多人同事，一路比力量我行落去，多謝。最後，我想多謝我自己，因為我相信我做呢個決定，係一定唔會令自己後悔。多謝你，胡子彤。」獲大批圈中人讚好及留言打氣。