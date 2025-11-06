胡定欣偕老公請Bob洪永城食飯 林盛斌老婆爆有人開心過自己結婚

胡定欣與老公陳建華醫生經洪永城介紹之下認識，再在林盛斌撥行大撥扇下令二人走埋一齊兼結婚。洪永城早前曾表示「唔需要俾利是我，請我食一餐非常好食嘅晚餐就得。」昨日胡定欣兩公婆就請兩大媒人食飯，Bob老婆更指老公的心情開心過自己結婚。

洪永城留言說：「Mission completed!!介紹完，而家婚都結埋，食埋慶祝飯啊，下一步做啲咩？打網球啦 mixed doubled，而老婆就要滑雪，識做啦！」而Bob老婆就留言謂：「好開心嘅慶祝飯，希望下次可以聽到你唱完整一首嘅一生愛你一個」看來洪永城非常興奮。

Bob就留言說：「幾年前，我記得我同你講過：「『阿定，我會努力幫你搵一個好嘅另一半！』我仲好firm咁話，我講得出，一定會做到。恭喜陳醫生，恭喜陳醫生夫人，多謝你哋餐飯，多謝你哋嘅驚喜禮物。



好高興嘅一個晚上，傾到癲咗，食到癲咗，期待咗呢個飯局好耐，終於搞得成。祝你哋幸福快樂，開開心心，甜蜜美滿。」