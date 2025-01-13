胡定欣巡迴音樂會佛山站：唱歌冇離開過我嘅生命

視后胡定欣昨晚(12日)在佛山舉行首次個人個唱《胡定欣LIVE CIRCLE巡迴音樂會佛山站》，門票秒速售罄，定欣多次在台上感謝650位觀眾支持，亦感謝自己一直沒有放棄唱歌，終於可以圓夢。今次個唱找來對她的演藝路上有深遠影響的黎耀祥做嘉賓，為觀眾帶來驚喜。
今次個唱名為《Live Circle》，原來別具意義，定欣說：「Live Circle有人生嘅意思，其實人生就似一個圓形，人生有好多事情發生，但其實係一個循環，圓形係唔會有終點同結束。佢一路喺軌道上面，就以我唱歌黎講，雖然我當初入行係想成為歌手，緣份令我成為演員，但係我喜歡唱歌呢樣嘢冇離開過我嘅生命，我依然好喜歡唱歌，直至今日我舉辦到我個唱俾大家聽！」
不停練歌沒有放棄
定欣與黎耀祥甚有淵源，過去8次的合作均有不同的感情關係，她特意挑選在唱完《亂世情侶》後便邀請他上台，台下觀眾即時起哄。
以新秀歌唱比賽入行的定欣，一直沒有放棄唱歌，這幾年不斷上堂練歌，更為今次演唱會狂練舞。她曾經參加電視節目《舞動奇跡》，今次定欣發現原來跳唱一點也不簡單。個唱歌單上安排不少大家耳熟能詳的歌曲，以及一些她喜歡的歌曲。完場後，定欣給予自己合格分數，認為可以做得更加好，同時透露自己為準備演唱會壓力大致失眠，個唱後會好好休息，並會好好記住今次與樂迷共創的回憶。