胡定欣巡迴音樂會佛山站：唱歌冇離開過我嘅生命

視后胡定欣昨晚(12日)在佛山舉行首次個人個唱《胡定欣LIVE CIRCLE巡迴音樂會佛山站》，門票秒速售罄，定欣多次在台上感謝650位觀眾支持，亦感謝自己一直沒有放棄唱歌，終於可以圓夢。今次個唱找來對她的演藝路上有深遠影響的黎耀祥做嘉賓，為觀眾帶來驚喜。

今次個唱名為《Live Circle》，原來別具意義，定欣說：「Live Circle有人生嘅意思，其實人生就似一個圓形，人生有好多事情發生，但其實係一個循環，圓形係唔會有終點同結束。佢一路喺軌道上面，就以我唱歌黎講，雖然我當初入行係想成為歌手，緣份令我成為演員，但係我喜歡唱歌呢樣嘢冇離開過我嘅生命，我依然好喜歡唱歌，直至今日我舉辦到我個唱俾大家聽！」



