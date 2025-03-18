胡定欣東莞巡唱邀譚俊彥做嘉賓 分享成長故事：我真的好喜歡唱歌

胡定欣解釋「Live Circle」的意義，「這個名字代表著我絕對希望通過每首歌，讓觀眾知道我的故事，讓大家知道我真的很喜歡唱歌，更深入地了解我的成長經歷。」定欣更提到，這次音樂會不僅是一個唱歌的演出機會，更是一個與觀眾面對面溝通的平台，這對她來說意義非凡。

合唱《靈魂人物》

音樂會上，定欣特別邀請了譚俊彥Shaun作為嘉賓，兩人曾在電視電影《尋夢琴澳》中合作，並共同演唱了插曲《靈魂人物》。定欣透露，當她得知可以舉辦第二場音樂會時，第一個想到的就是Shaun，因為他們之間的合作非常愉快，且音樂上的默契十足。今次巡唱展現定欣對唱歌的熱愛，讓觀眾看到她作為全方位藝人的多面性，「每一次的個人專場都是一次新的挑戰和成長，希望未來能夠將「Live Circle」帶到更多的城市，與不同地方的觀眾見面，分享我的音樂和故事。」