胡定欣獲胡杏兒送巨型龍鳳鈪 笑言金價幾高都唔賣

現年44歲的胡定欣單身近9年，早前中秋節宣布與無國界醫生男友陳健華（Akin）在紐西蘭拉埋天窗，但原來定欣的婚事相當秘密，就連一班「胡說八道會」的好姊妹亦不知情。早前，胡杏兒高調尋人，指定欣返港後仍未約「胡說八道會」，她說：「我等緊佢搵我丫……而家我喺大氣電波呼籲，你好搵我啦！大家好想同佢慶祝！」杏兒更預告：「係咪要打對龍鳳鈪俾佢，最近金價好貴喎！（金豬牌呢？）可以喎！」

出手闊綽 定欣昨日終於「蒲頭」與一班好友相聚，胡杏兒和老公李乘德果然大手筆送上一對超巨的龍鳳鈪給定欣做禮，定欣興奮寫道：「好姊妹果然係講得出做得到，佢真係打咗對龍鳳鈪俾我做禮，無論金價有幾高，我都會好好收藏！Thank you Sis!~ 哈哈！下次要戴住岀Show ！」胡杏兒留言表示：「能夠親自幫妳帶起哩對龍鳳鈪，我真係好欣慰！」