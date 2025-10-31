胡定欣獲胡杏兒送巨型龍鳳鈪 笑言金價幾高都唔賣

現年44歲的胡定欣單身近9年，早前中秋節宣布與無國界醫生男友陳健華（Akin）在紐西蘭拉埋天窗，但原來定欣的婚事相當秘密，就連一班「胡說八道會」的好姊妹亦不知情。早前，胡杏兒高調尋人，指定欣返港後仍未約「胡說八道會」，她說：「我等緊佢搵我丫……而家我喺大氣電波呼籲，你好搵我啦！大家好想同佢慶祝！」杏兒更預告：「係咪要打對龍鳳鈪俾佢，最近金價好貴喎！（金豬牌呢？）可以喎！」
出手闊綽
定欣昨日終於「蒲頭」與一班好友相聚，胡杏兒和老公李乘德果然大手筆送上一對超巨的龍鳳鈪給定欣做禮，定欣興奮寫道：「好姊妹果然係講得出做得到，佢真係打咗對龍鳳鈪俾我做禮，無論金價有幾高，我都會好好收藏！Thank you Sis!~ 哈哈！下次要戴住岀Show ！」胡杏兒留言表示：「能夠親自幫妳帶起哩對龍鳳鈪，我真係好欣慰！」
全村有着落
而在另一張相片，則見定欣還相約了「將軍澳福利會」村民陳山聰夫婦﹑、單立文和胡蓓蔚﹑，以及袁偉豪和張寶兒，定欣表示：「呢班兄弟姊妹太了解我...陳山聰生日又話嚟唔到，Uncle Ben的Message又唔覆，一定係有啲嘢，係呀！咪就係岀嫁囉，終於可以同你哋分享啦，﹗多謝大家體諒我如此口密。﹗」袁偉豪留言謂：「呢條村所有嘅人都搵到幸福了為你感到開心。」而張寶兒則表示：「下次要不要輪到袁咕碌滾床單服務？祝陳生陳太百年好合！幸福舒心！」