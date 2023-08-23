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娛樂
2023-08-23 22:06:47

胡定欣生日與FANS慶祝感觸落淚 苦練4年唱功獲讚有進步

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胡定欣與fans慶祝生日。

胡定欣多年無法與Fans聚會，適逢9月為定欣生日，Fans決定為定欣復辦生日會，而一向愛錫Fans的定欣，今次請來樂隊以歌聲答謝粉絲沿路支持，真情流露的定欣更一度唱到喊。

每年生日，定欣必定同一班追隨已久的Fans慶祝渡過，但疫情下大家都沒機會好好重聚，得知今年復辦Fans聚會，定欣想好以Party形式外，更以《Reuion》為主題，希望透過今次生日會令大家再次聚首。而為答謝Fans支持，Party上定欣找來了樂隊，即場獻唱多支歌曲，如《至少還有你》，《默契》等名曲，來一個台上台下大合唱，氣氛尤如小型音樂會。

胡定欣連唱多首歌曲。

苦練4年唱歌

一向喜歡唱歌的定欣，更道出由四年前開始進修其歌藝，一直努力練習，在唱出《我們都是這樣長大的》一度哽咽，感觸落淚，說：「呢首歌係我四年前，第一首練習嘅歌，我嘅唱歌老師話宜家嘅我唱返呢首歌已經唔同，進步咗，我好多謝佢。」

《Reuion》除了有香港Fans、還有來自新加坡、內地及專程由英國返港出席，令定欣相當感動，感觸地道出：「佢哋細細個已經好鍾意我，但礙於當時年紀太細未可以自己過嚟支持，宜家已經讀大學，見證住佢哋成長。」另外原來定欣有個習慣，會定期查看Fans的信息，了解他們的近況，分擔Fans們面對的困難，讓粉絲知道不是孤身作戰，再難過的難關也有定欣陪伴一齊安然面對，衝破困境，一齊成長。

 

胡定欣一度感觸落淚。

胡定欣跟fans一齊慶祝生日。

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