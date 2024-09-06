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娛樂
2024-09-06 12:20:27

胡定欣迎43歲生日 被單立文催搵男友：唔使我畫公仔畫出腸啦

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胡定欣將於下周一9月9日迎來43歲。

胡定欣將於下周一9月9日迎來43歲。

胡定欣將於下星期一99日便踏入43歲，不過今個生日她就要去外地拍劇，一班「將軍澳福利會」好友包括單立文夫婦、袁偉豪夫婦和陳山聰夫婦當然非常識做，提早為她慶生，而壽星女更被豹哥公開催拍拖。

豹嫂留言似乎是暗示張寶兒會再積極「造人」。

豹嫂留言似乎是暗示張寶兒會再積極「造人」。

「將軍澳福利會」一班「村民」向來感情要好，每逢有成員生日都必定會一聚，豹嫂日前在社交平台分享了為胡定欣慶祝的照片，相中見他們特別準備了一個立體造型的盆栽蛋糕，並寫滿了「福」字，甚有心思；豹嫂更稱胡定欣為「小霸王」，她寫道：「因為妳正日生日要離港工作，所以村民決定提早幫妳慶生，祝小霸王胡定欣生日快樂﹑身體健康﹑紅紅火火﹑花開富貴，We love you loadss﹗」向來鬼馬的豹哥留言表示：「大個女啦，自己識做啦…… 唔使我畫公仔畫到出腸啦」疑催促胡定欣快點找「另一半」，定欣則詐傻扮懵問道：「有咩事做？」而袁偉豪亦有加入戰團叫豹哥：「畫啦」。 

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張寶兒亦有在社交網大曬與壽星女的合照，她留言表示：「祝Nann生日快樂，健康平安、幸福滿瀉，同埋多謝村民請食找數飯。#將軍澳街坊福利會 #全部估生女 #多謝袁咕碌 #找數飯 #齊人 #有根的花愈種愈盛」，估計是所有「村民」都估張寶兒早前是陀B女，豹嫂則留言謂：「下次再估！」似乎是暗示張寶兒會再積極「造人」。 

胡定欣將於9月9日迎來43歲。 胡定欣被單立文催促快點搵個伴。

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