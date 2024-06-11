熱門搜尋:
WWDC 2024 港產太空人 父親節2024 歐洲國家盃 垃圾徵費 機票優惠 多啦A夢 禮貌運動 九龍城寨之圍城 THE HADDON 日圓匯率走勢 劉俊謙 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-06-11 16:50:43

胡定欣驚訝非洲仍有「女性割禮」 痛心體會女人之苦

分享：
定欣在探訪中認識一名曾遭性侵的婦女，細聽她尋求公義、走出傷痛的過程，讓她不禁心酸。

定欣在探訪中認識一名曾遭性侵的婦女，細聽她尋求公義、走出傷痛的過程，讓她不禁心酸。

胡定欣早前應國際培幼會之邀到埃塞俄比亞阿法爾探訪，最令她震驚是傳統的「女性割禮」習俗仍然存在，在探訪一位從事了25年的割禮師，更令她了解到當地傳統文化如何傷害女性一生，深刻體會當地弱勢女孩的困境。

定欣在行程中認識了一位從事25年的割禮師，在機構宣傳及教育下，現在割禮師幫忙推動反割禮運動。

定欣在行程中認識了一位從事25年的割禮師，在機構宣傳及教育下，現在割禮師幫忙推動反割禮運動。

心痛當地婦女承受不必要痛楚

定欣出發探訪前做了少少資料搜集，了解到埃塞俄比亞性別不平等問題嚴重，女性面對貧窮、性暴力、童婚、割禮及輟學等多重威脅，而傳統的「女性割禮」有4種不同方法，但都是在女嬰出世後7日進行，以刀片殘割她們的外陰，再用針綫縫合，定欣說：「現場看到割禮的用具，已經不能想像有幾痛，同時這些痛是那些女孩一生的痛，在月經時會帶來無比痛楚外，傷口亦很容易受感染，從而染上不同女性疾病。」

定欣感謝培幼會在當地進行宣傳及教育工作，在這次行程中便認識了一名從事了25年的割禮師，她在看到那些曾接受割禮的女生苦楚後，醒覺今時今日不應再有這個習俗，並開始在當地推動宣揚反割禮，最終成功令750個女嬰不用進行這個習俗。

定欣心痛女嬰剛出生就要被逼割去一塊肉。割禮師施行割禮大半生毅然棄刀，成為社區推動終止割禮、童婚的倡導者。

定欣心痛女嬰剛出生就要被逼割去一塊肉。割禮師施行割禮大半生毅然棄刀，成為社區推動終止割禮、童婚的倡導者。

學懂珍惜活在當下

另外探訪行程中，定欣接觸了一名女孩因家庭經濟問題面臨輟學、三餐不繼，於是主動伸出援手，成為她的捐助者，為她及她的家庭、社區提供糧食、水利設施及教育等支援。定欣回想在香港生活富足，女性被尊重、有自由選擇的權利，說「原來有時我們的煩惱根本微不足道，相比那些憂慮三餐、每天也在苦困中度過，連生活上很基本的東西都缺乏的人，我們已經好幸福，我們要學懂珍惜，活在當下放開無謂的困擾。」

定欣慶幸當地婦女堅強面對困境，團結一致，持續推動改善下一代女孩的權益。

定欣慶幸當地婦女堅強面對困境，團結一致，持續推動改善下一代女孩的權益。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受