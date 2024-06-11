胡定欣驚訝非洲仍有「女性割禮」 痛心體會女人之苦

胡定欣早前應國際培幼會之邀到埃塞俄比亞阿法爾探訪，最令她震驚是傳統的「女性割禮」習俗仍然存在，在探訪一位從事了25年的割禮師，更令她了解到當地傳統文化如何傷害女性一生，深刻體會當地弱勢女孩的困境。

定欣在行程中認識了一位從事25年的割禮師，在機構宣傳及教育下，現在割禮師幫忙推動反割禮運動。

心痛當地婦女承受不必要痛楚

定欣出發探訪前做了少少資料搜集，了解到埃塞俄比亞性別不平等問題嚴重，女性面對貧窮、性暴力、童婚、割禮及輟學等多重威脅，而傳統的「女性割禮」有4種不同方法，但都是在女嬰出世後7日進行，以刀片殘割她們的外陰，再用針綫縫合，定欣說：「現場看到割禮的用具，已經不能想像有幾痛，同時這些痛是那些女孩一生的痛，在月經時會帶來無比痛楚外，傷口亦很容易受感染，從而染上不同女性疾病。」

定欣感謝培幼會在當地進行宣傳及教育工作，在這次行程中便認識了一名從事了25年的割禮師，她在看到那些曾接受割禮的女生苦楚後，醒覺今時今日不應再有這個習俗，並開始在當地推動宣揚反割禮，最終成功令750個女嬰不用進行這個習俗。