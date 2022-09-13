胡慧中女兒何嘉珍擬闖娛樂圈 擁有Fan Club 設YouTube頻道 無綫忠實粉絲

80年代著名女星胡慧中與何志平的囡囡何嘉珍，早前被爆與大陸網店老闆梁勇拍拖之後，有指男方因看中何嘉珍的家庭背景，因而借故親近，有不少人擔心何嘉珍被騙，最後戀情曝光3日便告吹。日前，男方拍片反擊否認自己是騙徒，反斥女方才是感情騙子，強調自己曾與胡慧中見面，又稱二人拍拖期間從未用過女方一分錢，並指何嘉珍頻頻要求他送禮物。

粉絲名叫珍珠 不過，男方的澄清都不及何嘉珍有意闖娛樂圈一事來得震撼。有網民找到何嘉珍的IG，在鏡頭前擺出不同甫士，一舉手一投足都自信心十足，當中不乏低胸、露腰、曬腿等照片。自從戀情曝光之後，她的人氣急升，現時更有fan club，粉絲名叫「珍珠」。這個粉絲專頁於本月7日成立，「珍珠」的意思是來自何嘉珍的「珍」字，強調是經何嘉珍認證的粉絲團。不過，未知因何故該專頁於今日晚上出問題，遲遲未能登入。

視陳煒為偶像 翻看何嘉珍的IG，可知她是無綫的粉絲，並視陳煒為她的女神，更不時上載與無綫藝人的合照。她在自我簡介一欄更特別標示曾是《四十二章經》及《回歸》的臨記，並透露自己在無綫新聞部工作，負責《家居．築則》。據知，現年22歲的何嘉珍目前仍然在求學階段，因此在無綫工作只屬兼職性質，但她頗愛幕前工作，看來加入無綫做兼職只是加入娛樂圈的第一步。

希望為大家帶來歡樂 何嘉珍與網民玩「你問我答」時，被問到她的夢理工作是甚麼，她表示可能是英語老師，或從事與媒體有關的工作，更特別指是娛樂事業，透露現時修讀創意媒體創作。可能她的成長環境關係，自小備受注目，因此她也有自己的一套減壓方法，並很樂意跟大家分享，充滿正能量。此外，她亦有自家YouTube頻道，分享自己的日常，包括在無綫工作的點滴。她的影片大多以英語講解，其中一條短片表示自己很想做藝人，因為想為大家帶來歡樂。