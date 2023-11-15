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娛樂
2023-11-15 23:08:55

胡慧冲憂中降頭 酒店揞心口自爆衰多口得罪「人」

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胡慧冲懷疑自己中降頭。

有「泰國通」之稱的胡慧冲，他主持的《冲遊泰國》介紹泰國最新的旅遊、最潮資訊，頗受歡迎。不過，向來在社交平台分享吃喝玩樂的他昨日表示「我懷疑我俾人落咗降」，並上載自己臥病在床的照片，面色非常差。

他在帖文分享自己的夢境，稱夢中被一個「好好人」帶去佛寺︰「夢境真係好實在，夢見泰國好好人帶了我去一個佛寺跟住給了一些東西我，夢境非常清楚而且同時間出現兩次！之後醒來成身骨痛又肚痾，問過攝影個攝影話落降頭就唔係咁簡單啦……之後到傍晚突然之間全身發冷，回到酒店房間熄咗冷氣，都凍到好緊要，又肚痾，心諗莫非我衰多口跟住對方知道懲罰我？幸好有香港醫生為我介紹了一些藥，酒店(職員)在蘇梅島替我買了。之後足足3小時超級凍……之後開始而家熱番，在酒店房食少少嘢，希望今晚會好快啲好返。『好好人』係呢一科識落降頭都唔出奇，可能大家真係有啲誤會又或者可能我諗多咗希望唔。」

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胡慧冲懷疑自己中降頭。

不少網民留言安慰，並稱他可能只是感染風寒或食錯了東西，著他不要太過擔心。另外，有網民留言問「好好大」的意思，但胡慧冲就只留下手指放在咀的圖案，示意不能明言，令人不禁聯想「好好人」是另一種「人」。雖然他感到不適，但分享節目內的拍攝花絮照，並呼籲大家要支持節目。今日，他表示身體已好轉了不少，「然有作嘔，可能因為悶得濟悶到嘔.....」及後他稱已離開蘇梅島，並稱回曼谷後會好好休息。

胡慧冲表示自己的身體好轉了些少。

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