胡杏兒出手為團隊圓夢 邀約曾比特開「客廳演唱會」

胡杏兒正在內地忙於拍攝《乘風破浪3》，但她仍忙裏偷閒，相約憑住節目《聲生不息》爆紅的曾比特唱K互動，且用上大家的英文名字Myolie、Mike之頭文字組成M&M，自言是樂壇新組合，私密開了一場合唱了兩曲的「客廳演唱會」，雖然現場只有自己友七位fans，但反應叫好又叫好座，杏兒笑言隨時加場。



其實杏兒和Mike這次首度合唱，純因她經理人團隊的成員，看過Mike在《聲生不息》中的精彩演出，被他的歌聲和可愛的爆炸頭形象迷倒，於是拜託杏兒出馬速成唱K的約會。杏兒為了讓她的一眾團隊成員夢想成真，冒昧的透過友好約會Mike，她笑說：「這段時間我們在長沙錄節目時，經常有看《聲生不息》這個節目，因為港樂好有feel，一開始我們都有留意Mike，身邊的女助手不停讚他樣子可愛，唱歌好聽，又識講笑，於是大家便嚷着想跟Mike一起唱K，見大家一片痴心，打通了幾個朋友電話之後，就成功定了這個約會。」M&M的唱K約會火速進行，杏兒經理人團隊full team 上陣，杏兒笑說：「這天真的很人齊，多得他們在場打氣。客廳雖不大，但演唱過程很有氣氛，看得大家也如痴如醉，Mike更出動自家私伙電子琴上陣，我和他練唱時選了兩首心水歌曲，廣東歌、國語歌各一，《讓一切隨風》和《你最珍貴》。」杏兒對Mike讚不絕口說：「他真的很有音樂才華，不但歌唱得好，為人可愛親切，希望未來有更好的發展。M&M這組合名字是Mike想出來的，期待下一次唱K的機會。」杏兒自言今次也趁機向Mike偷師，為《乘風破浪3》的唱歌部份作準備。