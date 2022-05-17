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娛樂
2022-05-17 12:56:42

胡杏兒剪清爽短髮突圍 平常心迎戰《乘風破浪的姐姐3》

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胡杏兒轉以清爽短髮迎戰《乘風破浪的姐姐3》。

胡杏兒轉以清爽短髮迎戰《乘風破浪的姐姐3》。

大陸熱門節目《乘風破浪的姐姐3》快將播出，胡杏兒繼年前參加綜藝節目《演員請就位2》勇奪冠軍後，最近以嶄新形象迎戰《乘風破浪的姐姐3》，與其他29位來自中港台韓的女藝人，以唱、跳來一次精彩比拼

近日《乘風破浪的姐姐3》官方網站公布新一輯演出名單，榜上有名的杏兒在官照中以一身白色吊帶連身裙，唯一短髮的她在宣傳照中突圍而出，份外亮眼。杏兒表示自己向來喜歡短髮，這是她廿年來第三次短髮，第一次是《律政新人王》，第二次短髮是10年前演出《衝上雲宵2》，剛巧每10年剪一次短髮見大家。

挑戰內容與《演員請就位2》不同

剛在港拍竣劇集《獅子山下.情》的杏兒，行色匆匆的返回內地作準備，雖然時間上較倉率，但感覺這次挑戰充滿正能量的說：「坦白說今次挑戰的內容跟上次《演員請就位2》不同，並非自己專長及擁有多年演出經驗的演技，而是唱歌和跳舞，雖然當年在舊公司也出過唱片，及間中在台慶節目中表演舞蹈，但始終並非那回事，所以今次能夠有這個可以給30歲以上的藝人參與的綜藝節目，給自己挑戰才能，正好給大家一個正面訊息，即使已屆某一個歲數，無論已婚或未婚，甚至已為人母也好，仍可為自己的事業拼搏和挑戰，不要被一個身份框框限制著。」至於面對3030歲以上的對手，杏兒平常心說：「雖然跳舞和唱歌對我來說未必及演戲來得熟練和專長，始終有廿多年的演戲經驗，但自己尚幸記舞步也不賴，這陣子也多看些喜歡的歌手MV補課，進度不錯。感覺這會是一次好玩的挑戰。也同時感激家人的支持，參與這個節目也要一段時間！無論怎樣最緊要享受舞台。」《乘風破浪的姐姐3》已定520日首播。

杏兒感覺這次挑戰充滿正能量。

杏兒感覺這次挑戰充滿正能量。

貼身長裙，露出纖腰，非常窈窕。(胡杏兒IG) 胡杏兒近年活躍於內地，引起急升。(胡杏兒IG) 胡杏兒仍留在大陸開工。 3.胡杏兒：成熟人妻 鮮艷紅裙外搭黑色中長褸的胡杏兒，愈來愈有女人味，加上一抺紅唇，感覺更霸氣十足。 胡杏兒近年主力大陸發展，人氣甚高。 胡杏兒與兩名兒子一齊浸泡泡浴，非常溫馨。 胡杏兒兩子確診深圳隔離 胡杏兒與李乘德的大仔4歲啦！
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