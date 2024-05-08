胡杏兒參演內地劇《惜花芷》獲封「古典夫人」 接新劇與孫儷相隔7年再合作

視后胡杏兒有份參演的大熱內地劇集《惜花芷》，日前播出大結局，劇集開播以來成為網絡熱話，杏兒今次飾演潑辣三夫人一角，有網民更為她起新朵叫「古典夫人」，杏兒回想去年拍攝點滴，最難忘是跟一眾演員相處快樂時光，包括張婧儀、胡一天，還有香港觀眾熟悉的高雄等。她又憶起拍劇時最辛苦是要化身做空中飛人，穿梭橫店和香港，跟老公和三個寶貝仔見面，不過見到劇集獲得好評，覺得一切都非常值得。

劇集圍繞一個落難大家族，一家人如何拋下成見，同心協力重振家族名聲，杏兒飾演的三夫人夏金娥一角，性格精於計算帶點勢利，然而非常明白事理，加上角色造型柔美優雅，深得劇迷喜愛。對於獲得觀眾好評欣賞，杏兒都相當開心：「呢個角色一開始都幾潑辣，口硬心軟，觀眾鍾意我演呢類比較氣勢強勁嘅角色，睇完感覺好爽，其實我都鍾意演呢類角色，有得同人鬧下交吖嘛。我都希望香港嘅觀眾可以睇到，始終自己有一段時間冇拍古裝。」杏兒角色跟家族的其他夫人，戲內明爭暗鬥，但戲外感情相當融洽，更會一齊研究如何拍攝，加強角色之間的張力，一班演員在煞科時亦非常不捨，不停影合照留念。杏兒又講起去年拍攝期間，獲剛好身在橫店的秦沛專程探班，令她非常感動。