胡杏兒夫妻感情不變 李乘德與老婆頭貼頭合照曬恩愛

現年45歲的視后胡杏兒與李乘德已經結婚10周年，並育有三名兒子，一家五口相當幸福！早前，李乘德被爆在52歲牛一前夕在夜店攬女兼咀面，事後，李乘德自稱「我是擁抱者」來拆彈，雖然老婆杏兒亦有讚好以示支持，但一反常態，沒有再於社交網見到李乘德的身影，就連細仔Liam 生日，亦未見一家五口的合照，惹起無限揣測。事件發酵近20日後，李乘德終首發夫妻合照。



杏兒與老公向來活躍於社交網，但自李乘德的攬女風波爆出後，李乘德僅在IG限時動態貼出疑似杏兒與兩名兒子打機背影，以及細仔生日的獨照，不像以往經常見到的溫馨全家福，惹起網民猜測胡杏兒仲未嬲完。昨晚(4月6日) 李乘德終首貼與杏兒的臉貼臉合照，相中見二人穿上西裝及晚裝，一同出席朋友的生日宴會，二人笑容燦爛，似乎已經「雨過天晴」，未有受攬女影響夫妻感情。