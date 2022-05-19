胡杏兒巧遇葉蒨文合照留念 翻出23年前參選港姐內幕

99年成雙料港姐

本來打算合照後便離開的杏兒，從葉蒨文口中發現一個埋藏足23年的大秘密！原來1999年杏兒榮膺香港小姐季軍及活力風采獎成為雙料港姐，正是葉倩文有份投出神聖一票。當年杏兒參選港姐時，評判包括葉蒨文、譚詠麟及何超瓊等人，葉蒨文跟杏兒合照後，葉蒨文突然想起往事，折返將秘密告知杏兒，難掩興奮的說：「我一定要同杏兒講啊，我很記得她的！」兩人笑着重溫當年杏兒選港姐奪獎的照片，葉倩文再三大讚對方非常可愛，大爆當年杏兒在表演時評判都在問「這個女孩是誰呀？」然後就一直投票給杏兒，最後杏兒成功當選教眾人開心不已。多年後，杏兒終於得知當選經過，她表示自己都起雞皮更感激表示：「真的非常多謝你們，我那時候才19歲，說話技巧不太好，原來我能入行都是因為你啊！」及後再問到杏兒今次跟葉倩文碰面的感想時，她回想起當年非常雀躍地回應：「知道她是當年評判之一，她投票給我又記得我當然十分開心，完全想像不到多年後她特意走來跟我分享這個埋藏多年的秘密，真的興奮！」兩人互談近況，更相約好稍後有空食飯聚舊。

杏兒今次大膽挑戰自己參加《乘風破浪3》，既要唱歌又要跳舞，問到有否向葉倩文偷師請教唱歌技巧，杏兒語帶可惜表示：「暫時未有機會…」但她就非常喜歡前輩的經典名曲《瀟灑走一回》。