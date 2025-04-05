胡杏兒未嬲完「擁抱者」？ 帶三子與鍾嘉欣聚會唔預老公李乘德

胡杏兒老公李乘德早前被爆在52歲牛一前夕獨自相約朋友到夜店狂歡，更一度被直擊攬女兼咀面的畫面，其後他自稱「我是擁抱者」來拆彈，並解釋擁抱好處多，雖然老婆杏兒亦有讚好以示支持，但有指她只是為了保持面子，實際上正在朋友圈中緝兇。



杏兒以往非常活躍於社交網，更不時大曬溫馨全家福高調放閃，不過自老公的攬女事件爆出後，杏兒僅貼了在米蘭時裝周的工作照，連細仔Liam 牛一搞派對的照片亦沒有出post ，一改昔日作風。反而老公李乘德就不停在ig 限時動態「試水溫」，貼完杏兒的背影，又分享了Liam生日與兩個哥哥的合照，但一直未再有全家福出現，引來網民猜測。



昨日，杏兒終再於社交網「上水」，不過今次仍然不見李乘德，並找與來好姊妹鍾嘉欣聚舊。鍾嘉欣在社交網分享與杏兒的合照，並寫道：「10分鐘見面時間等於10分鐘成人之間的話題，好開心又見到你，大佬。」而杏兒則留言謂：「多謝你的蒞臨，Auntie Linda。男孩們很喜歡與Kelly一起玩耍，希望我們兩個家庭有朝一日可以一起去旅行。」相中，除見兩位靚媽頭貼頭合照，亦見杏兒的三個兒子與鍾嘉欣9歲的女兒梁愛晨（Kelly）玩耍，不過網民最關心的都是李乘德與杏兒的感情狀況。