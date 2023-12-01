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娛樂
2023-12-01 14:10:28

胡杏兒爆二仔家中養兩昆蟲 帶老公兩子赴美開「胡說八道」演唱會

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胡杏兒爆二仔家中養兩昆蟲 帶老公兩子赴美開「胡說八道」演唱會

胡杏兒身體力行教導兒子保育。

胡杏兒、甘比（陳凱韻）昨日（30日）齊齊到海洋公園出席「第28屆海洋公園保育日」啟動禮，希望大眾關注非法捕獵，守護野生淡水龜。 胡杏兒一直用不同方法教導孩子們保育，她在啟動禮上分享保護野生物種的心得，並透露在日常生活中身體力行教導三位兒子：「平時會俾保育片兒子們看，讓他們知道地球上除了人類，仲有好多動物，非法捕獵會令動物死亡。又會帶兒子們行山，除了好舒服之外，亦給他們睇到好多動物，人類與動物是共存的。」 

胡杏兒爆二仔家中養兩昆蟲。

胡杏兒爆二仔家中養兩昆蟲。

胡杏兒認為灌輸保育訊息，要持之以恆，必須讓下一代知道自己帶水樽，盡量避免用膠樽，行山要自己帶走垃圾。胡杏兒又大爆二仔（Ryan）特別鍾意昆蟲，現家中飼養了彩虹鍬形蟲及青蛙，她更笑說其實自己很害怕這些昆蟲，卻因為兒子而不怕了。胡杏兒又透露有次帶兒子們到郊外睇螢火蟲，大仔本來想帶盒把螢火蟲帶回家，但杏兒教他：「螢火蟲只可觀賞，不可以捉，我同大仔講，帶了牠回家，牠好慘離開咗爸爸媽媽，帶回家中又會如何處置牠呢？之後他好乖，沒有帶盒子了，小朋友是需要由日常生活中教導捕獵動物，係會影響族群從而影響生態環境。」 

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問到下月「胡說八道Girls Night」演唱會會到美國巡迴時會否帶同家人同行？胡杏兒透露老公和兩個大兒子會同行，但孻仔Liam因年紀太細，則會留港由嫲嫲照顧，不過他們亦會趕及25號回港，一家人齊齊整整慶祝聖誕節。

胡杏兒透露「胡說八道會」演唱會老公兒子將赴美撐場。

胡杏兒透露「胡說八道會」演唱會老公兒子將赴美撐場。

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