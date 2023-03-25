胡杏兒連跑兩場慈善晚會 與朱玲玲葉蒨文集郵超開心

胡杏兒日前剛為丈夫李乘德（Philip）舉行完生日派對，在3月24日晚又再次盛裝現身，連續出席兩個慈善晚會，先參與善德基金會第五屆董事局就職晚宴，其後再趕赴慧妍雅集41週年慈善晚會。身穿高貴粉紅晚裝的杏兒，同場更喜遇兩位偶像，葉蒨文和朱玲玲，杏兒表現非常雀躍，幾位言談甚歡。至於一眾選美友好見到杏兒，亦紛紛把握機會聊天，上前合照。杏兒難得與好友們聚首，心情興奮，感謝今年慧妍雅集的會長劉倩婷誠邀出席。

連趕兩場見朋友

杏兒說︰「幸好及時趕赴現身，都趕到有點流汗，很開心能夠參與這晚盛會。始終過往幾年自己都忙於在大陸工作，又因疫情關係，相隔幾年才能再次復辦如此盛大晚宴，非常之開心，希望能與好朋友碰頭見面。」杏兒又透露近兩日特意節食，希望在晚會上以最佳一面示人。

杏兒丈夫Philip日前正式「入五」，還舉行大型生日派對，杏兒就透露除了為丈夫慶生之外，舉行派對都是想與一班好友聯歡。「過去幾年因為疫情很難與眾多好友聚在一起，雖然50歲不是很老，但都希望找個機會大家相聚，很開心三個兒子當晚亦無扭計，大家都玩得很開心。」杏兒在社交平台亦都有貼出派對相片，留言指憶起41歲時認識丈夫，感覺時間過得太快，要珍惜一切。