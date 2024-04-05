胡杏兒《惜花芷》做女二 張婧儀首以古裝打扮亮相

新古裝愛情陸劇《惜花芷》和《難尋》現已登陸「黃Viu煲劇平台」。《惜花芷》改編自空留同名小說，由胡一天和張婧儀主演，胡杏兒亦有份參與演出。胡一天和張婧儀過去不時現身偶像劇場，今次難得以古裝亮相，令人耳目一新，《惜花芷》更是張婧儀首部主演的古裝劇。

雖然故事聚焦在女主角從名門千金成長為一家之主的心路歷程，劇情同時結合愛情、親情、友情等元素，而且更著重展現女性力量。