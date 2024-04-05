胡杏兒《惜花芷》做女二 張婧儀首以古裝打扮亮相

新古裝愛情陸劇《惜花芷》和《難尋》現已登陸「黃Viu煲劇平台」。《惜花芷》改編自空留同名小說，由胡一天和張婧儀主演，胡杏兒亦有份參與演出。胡一天和張婧儀過去不時現身偶像劇場，今次難得以古裝亮相，令人耳目一新，《惜花芷》更是張婧儀首部主演的古裝劇。
雖然故事聚焦在女主角從名門千金成長為一家之主的心路歷程，劇情同時結合愛情、親情、友情等元素，而且更著重展現女性力量。
劇情講述京城貴門花府忽然遭到抄家流放，原為世家千金的花家長女花芷（張婧儀飾）不得不展露鋒芒撐起整個家族，並帶領一眾女眷崛起創業，擺脫生存危機。為了照顧家人，花芷做好了孤獨終老的準備，沒想到意外認識了令人聞風喪膽的冷面七宿司首領顧晏惜（胡一天飾），兩人攜手成長、互相救贖，展開了一段浪漫刻骨的愛情故事。
《難尋》是一部圍繞重生少主和失憶公主面對滅族之仇後，產生無限拉扯的故事，由趙弈欽、沈羽潔主演。劇情講述永照國長年忌憚受神力護佑的霖川一族，永照公主鳳鳶（沈羽潔飾）受父兄之命與霖川少主赫連曦（趙弈欽飾）在神樹下結為夫妻，化作為一對相生相息的連理枝，只要兩枝連理枝重新嫁接，發芽生長、相交連理，神樹便可復甦！可是因為一場設局引發巨變，赫連曦誓要為族人報仇，鳳鳶卻失了記憶，更成為朔雲世子妃涼蟾！
《難尋》為28集短劇，每集片長約20分鐘，適合生活繁忙的劇迷在通勤時快速煲劇；加上男主角趙弈欽曾主演多部短劇如《招惹》、《許你萬丈光芒》，演出經驗豐富，《虛顏》副CP王澤軒和宋昭藝亦有參與演出，陣容不容忽視。