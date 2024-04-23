胡楓下月過大海刷新最高齡開騷紀錄 黃子華練定歌自薦下次任演唱會嘉賓

90歲的「修哥」胡楓早前五度踏上香港紅館舞台，締造出在全球華人中以最高齡舉辦大型演唱會的紀錄。修哥將於5月18日在澳門倫敦人綜藝館舉行「無限楓騷演唱會2024」，票價共分$1,088、$888、$688和$388四種，屆時93歲的修哥在澳門個唱上將刷新自己保持的最高齡開騷紀錄。 今天(4月23日)修哥和傳媒共晉午餐，順道公布今次澳門演唱會詳情，大會特別以修哥年青時和現在的樣貌繪畫了一幅插畫，由大會代表陳淑芬和何麗全送給修哥。今次有很多嘉賓也要去澳門撐修哥，包括張家輝、福綠壽(阮兆祥、王祖藍、李思捷)、羅蘭、肥媽Maria Cordero、Joe Junior、顧紀筠、鄭丹瑞、森森、班班、蘇永康、黎瑞恩、張繼聰、鄧麗欣、周柏豪、王菀之、胡杏兒、曾比特、龍婷、譚輝智和顏米羔，何麗全同時透露將會舉行「拍片給修哥」的打氣活動，大家只要把拍好給修哥的打氣片段上傳到大會指定的收片處，獲取最多Like及Share的片段，便有機會得到今次「無限楓騷演唱會2024」門票。

獲群星力撐 席上更播出群星祝賀胡楓的片段，包括黃子華、薛家燕、成龍、黃百鳴、曾志偉、林峯、杜自持、Sunny Chan、胡杏兒、陳展鵬、黃妍、林奕匡、葉巧琳、麥美恩、胡渭康、周吉佩、羅啟豪、顏志恆、支嚳儀、古淖文、譚輝智、顏米羔、黃劍文、組合XiX等參與拍攝。成龍在片段中說：「修哥，恭喜你，93歲依然勁風騷為大家開演唱會，你入行這70年帶給全世界的華人很多開心和快樂，我現正於武漢拍電影，你現在看到的便是我在電影中的造型，所以不能到現場為你打氣，非常抱歉，我在此祝修哥令次演唱會演出成功，年年也舉辦，生生不息，繼續為演藝界發光發熱。」志偉說：「修哥開演唱會，沒有理由你不去支持啫！」家燕姐：「親愛的修哥，以往很多次我也是你演唱會的嘉賓，但因今年有工作，所以不能為你這個打破華人紀錄的演唱會做嘉賓，哎吔，我覺得有點可惜，我唯有在這裏唱幾句我的心意祝你演唱會成功。」於是家燕姐便在視頻中唱出「我一見你就笑」的數句歌詞送給修哥，子華神則說：「修哥你好，恭賀你又開Show，其實我是很想來的，但碰巧來不到，因為我想來唱歌，但我不能亂唱任何一首歌，我想唱你想我唱的歌，因為聯絡不到你，所以我不知道你想我唱甚麼歌，不如你想定幾首歌，給我一點時間，待你下次開Show時，我一定來唱。」林峯表示：「修哥你好，很久沒見，祝你澳門演唱會順利演出，其實我也很希望有機會和你同台，祝你一切順利，Good Show！」胡杏兒說：「修哥你好，杏兒報到，很興奮聽到你在澳門開個唱，你一定要請我做你嘉賓，大家一齊楓騷到底，記住留起一首合唱歌讓我和你一起唱。」周吉佩說希望可以在台上拿着結他為修哥伴奏、譚輝智說不知能否成為修哥澳門個唱的嘉賓。