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娛樂
2024-07-23 17:22:13

胡楓孖曾孫跨世代合作 修哥首拍Reels勁鬼馬

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修哥夥拍曾孫拍攝社交媒體短片。

修哥夥拍曾孫拍攝社交媒體短片。

92歲的胡楓(修哥)近日與11歲的曾孫Herbert一齊拍廣告，兩位年齡相差81年的「曾爺孫」組合首次為保險公司拍攝社交媒體短片分享健康心得，喚醒大眾一同「再想健康」，一同實踐「健康長久好生活」。

修哥首拍IG Reels 變身「90後」網紅，公開保持活力秘訣。

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日行2小時

年逾 90 歲的修哥從不進補，依然身手靈活而且精力充沛，原來全靠每日步行兩小時。中氣十足 的修哥笑言︰「其實做運動一點也不難，日常生活中也可以輕輕鬆鬆做到，例如我平時應酬後回 到家中，都會步行約 1 小時幫助消化，才去睡覺。」拍攝期間，修哥亦趁空檔在片場拉筋︰「左扭扭、右扭扭，簡單伸展一下，人也會靈活點！

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修哥夥拍曾孫拍攝社交媒體短片。

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修哥對曾孫要求一樣嚴謹

修哥一向愛錫孫仔，但他絕不因此而「鬆手啲」，他對自己與拍檔有相當嚴謹的要求，當曾孫 Herbert 表現不自然即主動提出重拍。首支影片先由修哥單人上陣，他在片中舉重、行樓梯都表現輕鬆，表情生鬼又精神，而他與Herbert的影片將會稍後在有關平台公開

分享絕密健康秘訣。

分享絕密健康秘訣。

92歲修哥不靠補品養身。 趁空檔在片場拉筋、健身，修哥保持身手靈活。

修哥身手靈敏自如

拍攝現場所見修哥狀態甚佳，除了身手靈敏自如，鏡頭前後均醒目精靈，記憶力非常好。於片場 待機時，修哥會邊哼歌邊記歌詞為演唱會做準備，又會主動與工作人員閒談，甚至記得每位工作 人員的名字，下班時逐一說再見。愈忙愈醒神的修哥表示要平衡作息時間，有充足睡眠固然重要， 工作時多跟不同人交流，心情更好，頭腦轉數亦更快，人就自然更健康

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