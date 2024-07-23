胡楓孖曾孫跨世代合作 修哥首拍Reels勁鬼馬

92歲的胡楓(修哥)近日與11歲的曾孫Herbert一齊拍廣告，兩位年齡相差81年的「曾爺孫」組合首次為保險公司拍攝社交媒體短片分享健康心得，喚醒大眾一同「再想健康」，一同實踐「健康長久好生活」。

修哥首拍IG Reels 變身「90後」網紅，公開保持活力秘訣。

日行2小時 年逾 90 歲的修哥從不進補，依然身手靈活而且精力充沛，原來全靠每日步行兩小時。中氣十足 的修哥笑言︰「其實做運動一點也不難，日常生活中也可以輕輕鬆鬆做到，例如我平時應酬後回 到家中，都會步行約 1 小時幫助消化，才去睡覺。」拍攝期間，修哥亦趁空檔在片場拉筋︰「左扭扭、右扭扭，簡單伸展一下，人也會靈活點！」

修哥對曾孫要求一樣嚴謹 修哥一向愛錫孫仔，但他絕不因此而「鬆手啲」，他對自己與拍檔有相當嚴謹的要求，當曾孫 Herbert 表現不自然即主動提出重拍。首支影片先由修哥單人上陣，他在片中舉重、行樓梯都表現輕鬆，表情生鬼又精神，而他與Herbert的影片將會稍後在有關平台公開。