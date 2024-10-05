胡楓擔任國際獅子總會愛心大使 跳唱與700位老友記樂繽紛

胡楓(修哥)、何國材(十一哥)今日出席國際獅子總會中國港澳三0三區舉行的「港澳獅子服務月《長幼共融 耆樂無窮》」啟動禮，修哥可謂長者們的開心果，他一出現老友記就已經好雀躍，不斷搵修哥合照。

而修哥亦好親切，跟老友記合照握手，活力無限。他於活動上共唱了兩首歌，當唱《友誼之光》的時候，更叫台下老友記一齊郁動就當做運動。修哥搞笑話 : 「拍手掌、 有福享。」台下老友記就齊齊拍手掌、舉起手「享福」，氹得老友記好開心。「 我一見到老友記開心我就開心，所以幾乎每有呢類活動我都係逢請必到。」