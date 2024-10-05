胡楓擔任國際獅子總會愛心大使 跳唱與700位老友記樂繽紛

胡楓(修哥)、何國材(十一哥)今日出席國際獅子總會中國港澳三0三區舉行的「港澳獅子服務月《長幼共融 耆樂無窮》」啟動禮，修哥可謂長者們的開心果，他一出現老友記就已經好雀躍，不斷搵修哥合照。
而修哥亦好親切，跟老友記合照握手，活力無限。他於活動上共唱了兩首歌，當唱《友誼之光》的時候，更叫台下老友記一齊郁動就當做運動。修哥搞笑話 : 「拍手掌、 有福享。」台下老友記就齊齊拍手掌、舉起手「享福」，氹得老友記好開心。「 我一見到老友記開心我就開心，所以幾乎每有呢類活動我都係逢請必到。」
今日活動主題是《長幼共融耆樂無窮》，修哥就諗起四個曾孫，「佢哋係我心肝寶貝，一見到就好興奮，不斷講I Love You，我真係好感恩有佢哋幾個，一個星期我會見佢哋一次。真係樂無窮。」
修哥有活力老人之稱，經常四圍去，他日前剛從泰國旅遊返港，這個旅程玩得好開心，每一日就以食為主，享受很多美食。修哥話要保持活力就要有健康。有說修哥又計劃開演唱會，問他是否想再破紀錄，「一切都未知，係有機會再開，因為開演唱會係好開心。(再破埋世界紀錄嗎?) 係呀! 希望一直破紀錄就最好。」
至於拍劇，修哥稱，無綫因為不想他捱夜，所以暫時未有劇集。另外，十一哥亦中一位愛心大使，他在台上自爆已經是75歲展長者，台下老友記都話他不像，他說健康有秘訣，就是開心，當一個人開心時候，細胞就會活躍，精神好多。