胡楓澳門演唱會2024｜嘉賓星光熠熠 張繼聰上台爆修哥英文名

92歲的修哥胡楓日前於澳門的首個個唱已圓滿完成，全場爆滿！陳淑芬、狄波拉、姜大衞，李琳琳、何麗全、樂易玲、劉家豪、梅小青、何小慧、汪曼玲和連炎輝等名人均專程前赴澳門支持修哥。全晚演唱會由《紅日》及《舊歡如夢》的快歌 medley 揭開序幕，修哥於唱罷這首 medley 後說：「各嘉賓，各位觀眾，大家好，祝願各位身體健康，生活愉快，我第一次在澳門開演唱會，非常之高興，而且破記錄有三十間主辦單位支持我今次個唱1，希望大家看完我整個演唱會才離開，好好睇㗎。」接著他便獻唱了《隨想曲》和《相識也是緣份》。

唔分清Cookies邊個打邊個

修哥今次個唱嘉賓星光熠熠，打頭陣的有《飯氣攻心2》組合，包括鄧麗欣(Stephy)、王菀之(Ivana)和張繼聰，修哥先讃 Ivana 真的很乘女，經常「問候」他，惹來全場大笑；然後修哥親自揭開他和 Stephy 的淵源：「她仍是組合 Cookies 一員時，我便曾和她一起做 show ，但當時 Cookies 有九個女仔，我也分清誰是誰，後來她單飛，我才知道她是 Cookies 的 Number 1，每樣事也很利害。」Stephy 即時很謙虛回應：「唔係㗎，麻麻地咋，我仲努力緊，我要向修哥學習。」

修哥英文名叫Bowie

到介紹張繼聰時修哥先笑說：「我好細過便睇到你而家」，然後補充說：「我係由你好細個睇到而家，你細個嗰陣好趣致，而家就變咗為一個型佬」張繼聰則稱讃修哥是男士的典範：「又有型，對後輩非常之好，大家也很錫他，所以我帶一份禮物給 Bowie ，大家知唔知邊個係 Bowie ? 修哥個英文名就係 Bowie 啦，送份禮物俾修哥，Let’s Go !」接著他們三位後輩便合唱了《Monica》，並改了當中的歌詞成為「Thanks，Thanks，Thanks Bowie Woo，誰能代替你地位？」之後他們加上修哥也合唱了一曲《千個太陽》。

Ivana 說除了有修哥這位敬重的前輩外，也有一位如同家人般的前輩在場，她便是殿堂級前輩羅蘭姐。羅蘭姐在全場掌聲下現身台上，修哥對張繼聰笑說：「阿聰，羅蘭姐交俾你照顧，以前由張家輝照顧，拜托你啦！」阿聰即時回應交給我們三個照顧，羅蘭姐便在 Ivana 和 Stephy 陪伴下唱出了她的飲歌《漫步人生路》。

