胡楓率四視帝合唱致敬哥哥 馬國明自爆係張國榮國際歌迷會會員

演唱會由胡鴻鈞的《到此一遊》揭開序幕，接着有姚焯菲、鍾柔美和詹天文合唱新歌《CYA》，冼靖峰和黃奕斌的《餓狼傳說》帶給大家煥然一新的感覺，之後JW王灝兒在6名男舞蹈員伴舞下唱出《愛心灌溉》。李思捷同時擔任主持一職，他說：「大家入場睇呢個show，係唔需要知道係有咩睇。大家只需要知道，今晚睇完，離開會場嗰陣，擔保在座每一位都可以齊盡興，咁就得啦！」他接著說：「稍後會有很多歌手出場為大家演出。回想過往香港樂壇，人氣同實力兼備之歌手也有不少，但能夠稱得上永遠的巨星，哥哥張國榮絕對是當之無愧。他的經典歌曲感動每一代的樂迷，他絕配的造型，令人永遠難忘。今日好多哥哥的「哥」迷都來了倫敦人，真的非常難得！去年適逢是哥哥逝世20周年，哥哥生前好友陳太陳淑芬女士專誠為他舉辦了一系列紀念活動。今晚一班《中年好聲音》的歌手將會藉着這個舞台演繹哥哥之經典金曲，為這一連串紀念活動，以及《陳淑芬•星星相識50年•紀念展》劃上圓滿句號。」《中年好聲音》的周吉佩、羅啟豪、譚輝智和顏米羔帶來多首哥哥的快歌，包括《Monica》、《H2O》、《不羈的風》和《Stand Up》，即時炒熱現場氣氛。

馬明媽改名Monica

即將獲頒發銅紫荊星章的修哥胡楓為大家帶來一曲《明星》後，他便介紹四位視帝包括陳豪、馬國明、譚俊彦和陳展鵬齊齊站台，修哥問他們對哥哥的印像，馬明說：「我為哥哥着迷，其實我是張國榮國際歌迷會會員，因為我媽咪係很迷他，所以令到我也很迷他，我媽咪還把她的英文名改為Monica。」而陳展鵬亦說：「我買第一盒Casette帶便是張國榮的歌，他的歌到今天仍是陪伴着我，很多時登台我也會唱他的歌，所以我也是一個超級粉絲。」陳豪說：「我做過哥哥電影《金枝玉葉》入面一個茄喱啡，我也很喜歡主題曲《追》。」最後譚俊彦說：「哥哥看着我長大，他永遠也在我們心裏。」接住他們五人便合唱《有誰共鳴》。其後是「我們的主題曲」環節，打頭陣的陳展鵬唱出電視劇《巨輪》同名主題曲，林夏薇唱出劇集《單戀雙城》歌曲《我很討厭你》，而譚俊彥就演繹劇集《換命真相》歌曲《只因深愛妳》，胡定欣獻唱《宮心計2深宮計》歌曲《無悔無愧》，馬明則唱出劇集《富貴門》歌曲《差一剎的地老天荒》。輪到姚焯菲、鍾柔美、詹天文、冼靖峰及黃奕斌再度出場，為大家帶來「聲夢飛行」環節，姚焯菲的《Dreamscape》、冼靖峰的《Bug Fix》、詹天文的《大雕刻家》、黃奕斌的《CurrenT》和鍾柔美的《Crack！》帶來不少青春氣息，最後他們合唱了《拼圖》。萬眾期待的扮嘢王部份終於出現，先由阮兆祥扮演羅文唱出《激光中》，之後李思捷又唱又跳郭富城的《狂野之城》，兩人又合唱了一曲《兄弟》後便把舞台交回給胡鴻鈞，他先唱出國語歌《Silence》，然後再和JW王灝兒合唱《明知故犯》。視帝視后再度出場為大家表演，四位視帝和兩位視后以二人合唱形式大唱金曲，包括胡定欣和陳展鵬合唱《從未知道你最好》、林夏薇和譚俊彥合唱《你最珍貴》，以及馬國明和陳豪合唱《當年情》，最後四位視帝更合唱了《不再猶豫》。