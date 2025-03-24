胡楓羅蘭投訴張家輝拍《贖夢》冇預兩老：一殼眼淚(有片)

由張家輝自編自導自演的電影《贖夢》，今日於觀塘舉行首映禮，家輝聯同劉俊謙、陳法拉、袁富華、朱晨麗、許恩怡和張文傑等齊齊現身。張家輝穿西裝外套配絲巾真空上陣；特地從美國回港宣傳的陳法拉以deepV白色長裙現身，大騷長腿；反而男神劉俊謙最密實。現場商場3層企滿觀眾，不少粉絲舉牌支持偶像，劉俊謙特地與粉絲自拍和簽名。家輝的契爺胡楓、羅蘭、好友張繼聰和謝安琪亦專程來捧場，兩夫婦更獲邀上台合照。

陳法拉獲讚靚女又演技好

家輝受訪時，連炎輝帶同胡楓和羅蘭到場，家輝不敢怠慢，立即上前跟兩人擁抱，並邀請合照受訪。胡楓笑言原打算去吃晚飯，「不過食飯之前都要捧佢場，如果唔捧佢會鬧我哋。」家輝被指在電影的角常不讓老婆吃飯，胡楓突然爆出一句：「佢老婆(關詠荷)食泥咋喎，淨係玩陶瓷，唔食飯㗎！」

修哥又落力為契仔宣傳，雖未睇《贖夢》亦已感受到電影的驚嚇，他又大讚家輝選角恰當，「為何你可以找到陳小姐(陳法拉)呢？不單止靚，演戲都好。」受寵若驚的陳法拉乖乖點頭回應道：「多謝修哥。」張家輝接著問修哥對男主角劉俊謙的印象如何，修哥精靈答道，「好有名，第日做我演唱會嘉賓。」劉俊謙立即點頭乖乖答應。