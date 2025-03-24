胡楓羅蘭投訴張家輝拍《贖夢》冇預兩老：一殼眼淚(有片)

由張家輝自編自導自演的電影《贖夢》，今日於觀塘舉行首映禮，家輝聯同劉俊謙、陳法拉、袁富華、朱晨麗、許恩怡和張文傑等齊齊現身。張家輝穿西裝外套配絲巾真空上陣；特地從美國回港宣傳的陳法拉以deepV白色長裙現身，大騷長腿；反而男神劉俊謙最密實。現場商場3層企滿觀眾，不少粉絲舉牌支持偶像，劉俊謙特地與粉絲自拍和簽名。家輝的契爺胡楓、羅蘭、好友張繼聰和謝安琪亦專程來捧場，兩夫婦更獲邀上台合照。
陳法拉獲讚靚女又演技好
家輝受訪時，連炎輝帶同胡楓和羅蘭到場，家輝不敢怠慢，立即上前跟兩人擁抱，並邀請合照受訪。胡楓笑言原打算去吃晚飯，「不過食飯之前都要捧佢場，如果唔捧佢會鬧我哋。」家輝被指在電影的角常不讓老婆吃飯，胡楓突然爆出一句：「佢老婆(關詠荷)食泥咋喎，淨係玩陶瓷，唔食飯㗎！」
修哥又落力為契仔宣傳，雖未睇《贖夢》亦已感受到電影的驚嚇，他又大讚家輝選角恰當，「為何你可以找到陳小姐(陳法拉)呢？不單止靚，演戲都好。」受寵若驚的陳法拉乖乖點頭回應道：「多謝修哥。」張家輝接著問修哥對男主角劉俊謙的印象如何，修哥精靈答道，「好有名，第日做我演唱會嘉賓。」劉俊謙立即點頭乖乖答應。
欽點劉俊謙開戲預修哥
修哥雖現身撐場，但亦不時投訴契仔，「唔好講，講起來就一殼眼淚，求佢幾次都唔搵我，又唔搵羅蘭。」羅蘭姐點頭表示，「無辦法，佢唔搵我都無計。」張家輝聞言又將話題扯到劉俊謙身上，「阿謙準備做導演，很快就開拍，快過我，快安排佢哋。」修哥笑罵家輝經常卸責，「你又褪軚呀？你答應過搵我同羅蘭做㗎喎！」羅蘭則不忍家輝繼續被胡楓鬧，大讚他是乖細路，「因為佢經常離香港拍戲，但一返香港，第一時間搵我兩個見吓面，你話佢係咪好乖。」家輝則抵死回應，「其實我都唔細，差不多四十幾歲，經常話我係小孩。」