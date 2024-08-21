胡楓開YouTube頻道《修哥萬花筒》 首集請來張繼聰任嘉賓

胡楓(修哥)雖然年過90歲，但心態非常年輕，緊貼時代潮流，加上入行七十多年，結識不少圈中好友，繼早前於小紅書及抖音推出《修哥萬花筒》頻道，分享個人生活點滴，他又希望利用網上平台，與年輕藝人朋友談天說地，因此特別於《修哥萬花筒》中開設全新談心節目，首集將於8月22日晚上9時於YouTube平台首播。
問修哥為何會突然變做YouTuber，開設《修哥萬花筒》頻道，他說：「有一日，有個朋友突然告訴我，我演唱會的片段在抖音平台有幾億人次觀看，我覺得非常驚訝，於是想自己是否可以做個平台，分享故事給觀眾朋友呢？然後我就找了我一位好朋友，和她的團隊一起合作，就開始了玩社交平台的生活。」
修哥指《修哥萬花筒》這個名字，是他親自命名的，「原本想叫《修哥會客室》，怕頻道如果只是訪談內容會太狹窄，因為我的內容會很豐富，各式各樣的生活點滴都有，所以想範圍更廣泛一些，就改成了《修哥萬花筒》。」
修哥希望藉住《修哥萬花筒》，為大家帶來更多歡樂和新資訊，新談心環節將邀請各年代藝人好友敘舊聊天：「其實與藝人朋友談天說地的構思，已經醞釀了好幾年，一年前已開始籌備拍攝，終於在今年得以實現播出。節目中像老朋友一樣『咩都講』，沒有特定話題，只希望藉此機會和朋友聚舊，內容豐富，希望大家多多支持。」而8月22日晚上9時播放的首集節目，修哥將邀得後輩張繼聰，分享一件往事，令張繼聰對修哥衷心感激。