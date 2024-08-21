胡楓開YouTube頻道《修哥萬花筒》 首集請來張繼聰任嘉賓

胡楓(修哥)雖然年過90歲，但心態非常年輕，緊貼時代潮流，加上入行七十多年，結識不少圈中好友，繼早前於小紅書及抖音推出《修哥萬花筒》頻道，分享個人生活點滴，他又希望利用網上平台，與年輕藝人朋友談天說地，因此特別於《修哥萬花筒》中開設全新談心節目，首集將於8月22日晚上9時於YouTube平台首播。

問修哥為何會突然變做YouTuber，開設《修哥萬花筒》頻道，他說：「有一日，有個朋友突然告訴我，我演唱會的片段在抖音平台有幾億人次觀看，我覺得非常驚訝，於是想自己是否可以做個平台，分享故事給觀眾朋友呢？然後我就找了我一位好朋友，和她的團隊一起合作，就開始了玩社交平台的生活。」