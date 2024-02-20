胡渭康為房委會追夢比賽任嘉賓揀卒 Hellosss羅淑佩到場睇表演

房委會舉辦的「Dream On Stage 型聚。夢想舞台」，日前在油塘「大本型」地下中庭舉行總決賽，請來胡渭康擔任表演及頒獎嘉賓，由Vivian谷婭溦擔任評判。



決賽當天三個組別包括兒童、少年及青年組不乏出色的參賽者，身為Hellosss、陳卓賢(Ian)忠粉的房屋署署長羅淑佩表示：「今天是來看表演，不是來看比賽。」胡渭康同意並說：「溦溦剛扭傷腰部，在醫院休養了四天，但今天也堅持在現場坐了數小時去支持今次活動，真的很值得大家給她多一點掌聲。」谷婭溦回應說：「今次比賽真的很難選出優勝者，但比賽始終是比賽，我看到他們每一個參賽者很有熱誠很有心，心懷一份夢想，所以很值得大家去鼓勵。」被問及腰部傷勢時，谷婭溦笑說：「前幾天仍然非常不舒服行不到路，到初四轉好即刻外出拜年逗利是。」