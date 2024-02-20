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娛樂
2024-02-20 14:40:04

胡渭康為房委會追夢比賽任嘉賓揀卒 Hellosss羅淑佩到場睇表演

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胡渭康、房屋署署長羅淑佩、谷婭溦出席「Dream On Stage 型聚。夢想舞台」總決賽。

胡渭康、房屋署署長羅淑佩、谷婭溦出席「Dream On Stage 型聚。夢想舞台」總決賽。

房委會舉辦的「Dream On Stage 型聚。夢想舞台」，日前在油塘「大本型」地下中庭舉行總決賽，請來胡渭康擔任表演及頒獎嘉賓，由Vivian谷婭溦擔任評判。

決賽當天三個組別包括兒童、少年及青年組不乏出色的參賽者，身為Hellosss、陳卓賢(Ian)忠粉的房屋署署長羅淑佩表示：「今天是來看表演，不是來看比賽。」胡渭康同意並說：「溦溦剛扭傷腰部，在醫院休養了四天，但今天也堅持在現場坐了數小時去支持今次活動，真的很得大家給她多一點掌聲。」谷婭回應說：「今次比賽真的很難選出優勝者，但比賽始終是比賽，我看到他們每一個參賽者很有熱誠很有心，心懷一份夢想，所以很得大家去鼓勵。」被問及腰部傷勢時，谷婭笑說：「前幾天仍然非常不舒服行不到路，到初四轉好即刻外出拜年逗利是。」

胡渭康擔任表演及頒獎嘉賓。

胡渭康為活動表演及擔任頒獎嘉賓。

在今次決賽中，胡渭康聯同東區青少年兒童合唱團，和他合唱他有份填詞，慶祝房委會50周年而創作的歌曲《這一個家》，胡渭康說：「已和這班合唱團小朋友多次合作，包括1月初在伊館舉行的慈善演唱會，剛才我也得到署長同意，我將會在今天的參賽者中揀卒，帶他們去體驗不同的舞台，而剛才谷婭也答應了我會幫手訓練他們，因為我們有責任去傳承下一代，這班年青人將來的路可以行得更加遠和更加好。」

胡渭康指谷婭溦扭傷腰仍堅持到場支持。

胡渭康指谷婭溦扭傷腰仍堅持到場支持。

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