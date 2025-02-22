胡渭康發揮義工力量 邀好友文佩玲參與大灣區義工服務交流團

「行義多面睇」大灣區義工服務交流團，早前在廣州南沙區圓滿舉行，胡渭康任召集人的「康樂同行」義工團也有參與是次活動，一起發揮義工力量，透過義工服務交流促進大灣區之間的文化交流，增強相互理解和認識。

胡渭康經常透過「康樂同行」義工團召集演藝界人士以專業水準義務演出，更身體力行參與探訪活動，發放正能量，啟發及激勵他人。團隊亦經常參與義務演出，透過對青少年的培訓，培養他們對文化藝術義工服務的熱情與投入。通過服務他人，期望能為香港的青少年樹立榜樣。「康樂同行」榮獲由香港民政及青年事務局與義務工作發展局合辦的香港義工獎2024之「傑出非商業機構獎」，胡渭康表示說：「雖然不是第一次來大灣區做義工，但這次的義工活動比之前規模更大，行程很豐富，收穫也很大，很開心見到大家都這麼投入義工活動，我也找了好友文佩玲一起參與，希望利用好藝人身份號召更多人來做義工，今次交流團設計了三大核心服務，第一是《煥新禮隆》社區美化工程，以《綠意花卉》為主題的牆繪活動，牆繪面積約1380平方米，由專業隊伍起稿描邊，志願者結合社區文化、環保元素，進行創意填色，為社區增添色彩，展現青年活力與社區和諧，現場設有指導人員，確保牆繪工作順利進行。第二是《平安南沙》消防安全宣導，志願者前往社區內5戶長者家中，送上大米、食用油等慰問品，並與長者親切交談，傳播消防安全知識，了解他們的生活需求，幫助長者收拾整理家居，提供力所能及的幫助，將社區關懷和溫暖傳遞給村民。第三《綠滿樹林》生態共建計劃，由志願者分三組同時進行植樹，種植區域命名為《港澳青年林》，樹苗種類以本地適生樹種為主，在植樹過程中，參與者學習植樹技巧及環保知識，增強環保意識。」