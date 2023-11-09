胡渭康開慈善演唱會 徇眾要求演繹經典金曲《黃金戰士》

經常參與義工工作的胡渭康（William），將於2024年1月4日在灣仔伊利沙伯體育館舉行「胡渭康─Love Returns慈善演唱會」，為在香港成立已超過50年的「義務工作發展局」籌募經費，演唱會門票已於Urbtix城市售票網公開發售，票價分為$2000、$1280、$880、$580及$380五種，主角胡渭康亦有出席演唱會記者會交代相關詳情。

胡渭康在記招上分享做義工經驗，表示做義工時會遇上很多突發狀況，要學懂執生，也隨時須要作出危機處理。今次演唱會，胡渭康亦邀請圈中好朋友參與演出，屆時大家除了可以欣賞到其精彩演出外，韋綺姗、文佩玲、顏志恒、魏嘉信及支嚳儀等嘉賓歌手也會傾盡全力帶給大家一個難忘的晚上。在記者會上，「義務工作發展局」主席彭韻僖律師表示很感謝今次胡渭康和其他嘉賓歌手的善舉。