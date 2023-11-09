胡渭康開慈善演唱會 徇眾要求演繹經典金曲《黃金戰士》

經常參與義工工作的胡渭康（William），將於2024年1月4日在灣仔伊利沙伯體育館舉行「胡渭康─Love Returns慈善演唱會」，為在香港成立已超過50年的「義務工作發展局」籌募經費，演唱會門票已於Urbtix城市售票網公開發售，票價分為$2000、$1280、$880、$580及$380五種，主角胡渭康亦有出席演唱會記者會交代相關詳情。
胡渭康在記招上分享做義工經驗，表示做義工時會遇上很多突發狀況，要學懂執生，也隨時須要作出危機處理。今次演唱會，胡渭康亦邀請圈中好朋友參與演出，屆時大家除了可以欣賞到其精彩演出外，韋綺姗、文佩玲、顏志恒、魏嘉信及支嚳儀等嘉賓歌手也會傾盡全力帶給大家一個難忘的晚上。在記者會上，「義務工作發展局」主席彭韻僖律師表示很感謝今次胡渭康和其他嘉賓歌手的善舉。
除文佩玲及顏志恒有工作在身外，韋綺姗、魏嘉信和支嚳儀也有親臨記者會現場和大家分享過往做義工時的難忘故事；音樂總監Phoebus Chan說將會和胡渭康設計一份最好的歌單，送紿買飛入場支持的所有觀眾。胡渭康於80年代入行，曾聯同林利、孫明光組成三人男團小虎隊，名曲有《忍著淚說GOOD-BYE》和《伴我啟航》，但提到胡渭康的個人代表作，就要首推當年華星年代灌錄的兒歌金曲，包括《黃金戰士》、《電子神童》、《怪物小王子》的主題曲，不少歌迷也希望他可以在個唱上演繹《黃金戰士》，胡渭康自言為滿足觀眾，亦有考慮唱出這些動漫金曲，目前會跟音樂總監商討，希望到時可以為買飛入場的歌迷送上驚喜。另外，亞洲新一代創意設計協會創辦人兼主席何國鉦，也會在演唱會服裝上作出支持，最後大會在頒發感謝狀給一眾支持單位和贊助機構，以及拍了大合照後圓滿完成了今次演唱會記者會。