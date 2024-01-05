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娛樂
2024-01-05 13:07:03

胡渭康開慈善演唱會 Encore合唱經典兒歌劃上完美句號

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胡渭康昨晚假灣仔伊利沙伯體育館舉行「胡渭康-Love Returns慈善演唱會」。

胡渭康昨晚假灣仔伊利沙伯體育館舉行「胡渭康-Love Returns慈善演唱會」。

胡渭康為在香港成立已超過50年的「義務工作發展局」籌募經費，昨晚假灣仔伊利沙伯體育館舉行「胡渭康-Love Returns慈善演唱會」，是次個唱圓滿完成，現場座無虛席，保安局局長鄧炳強現身台上主持支票頒贈儀式；胡渭康的小虎隊戰友林利、《中年好聲音》的周吉佩和羅啟豪，以及二胡名師霍世潔均有到場支持。

胡渭康先以一曲《漁舟唱晚》揭開演唱會序幕，之後他說：「大家好，Happy new year，首先祝大家新年進步，心想事成，我最想大家一齊出力拍掌，唔係送畀我，啲掌聲係送比現場每一個你，因為你哋嘅慈善心，將會幫助到一班有需要嘅人士，多謝你哋！」在唱罷《奮鬥》一曲後他說其實夢想沒有分年齡，任何人都可以有夢，只要肯努力就一定有夢想成真的一日，然後便邀請了《中年好聲音》的Benson顏志恒和Cris魏嘉信到台上和大家見面，並三人一起合唱了《蚌的啟示》和《伴我啟航》，Benson和Cris也表示小時候便已經聽胡渭康的歌，Benson更說《伴我啟航》是他很喜歡的一首歌，但從沒有想過可以和原唱者胡渭康在台上合唱，感覺很夢幻。

胡渭康邀來支嚳儀擔任嘉賓。 文佩玲出場和胡渭康合唱，兩人分享新秀歌唱比賽時的種種回憶。 胡渭康與韋綺姍合唱《相逢何必曾相識》。

演唱會第三部份的主題是「愛」，胡渭康先唱了《囍帖街》、《為你鍾情》，之後他說：「只要我們有愛，一定可以感染別人，別人也會感受到！有一種愛我是從大師姐梅艷芳身上學回來，梅姐她對人好到不得了，對我們後輩更是無微不至，給我們機會，雖然梅姐離開我們已經 20年，但她留下的作品和精神一直也在我們心中，送給大家：抱緊眼前人。」接著文佩玲便出場和胡渭康合唱《笑看風雲變》，然後兩人分享新秀歌唱比賽時的種種回憶，因文佩玲當年是唱梅姐的《夢伴》而得到冠軍，她昨晚也獨唱了梅姐的另一首歌《Stand By Me》，希望大家互相支持互相鼓勵。

在「世界大愛」環節中，數十名小朋友和胡渭康合唱了《Amani》，現場氣氛令人非常感動，他也希望不要再有戰爭；在唱罷鄭國江填詞的《願》後，胡渭康說：「有愛就有和平，有和平就人人都快樂，1980年嘅作品《願》，呢一首歌嘅作詞人，其實佢都寫咗好多好作品畀我，今晚佢都嚟咗，多謝鄭國江老師，呢首歌係新年唱係十分之適合，唱出大家嘅心願，係我送俾大家嘅新年禮物，祝大家2024年人人有愛，世界和平。我好鍾意呢句：頌讚和平，傳揚友愛，人人永遠相親愛，提到永遠同我相親愛一定係呢位老友，一知道我開騷唔理三七廿一就應做我嘉賓，佢一定會令你令你令你令你跟住唱，請大家用最熱烈嘅掌聲歡迎Rita韋綺姍。」現場音樂即時響起《相逢何必曾相識》，之後胡渭康問Rita他今晚的表現可以有多少盞燈？Rita回應說：「你有冇睇《中年好聲音》㗎？我係導師唔係評審，你問返肥媽同伍仲衡佢哋啦，不過佢哋又唔喺度，不如問現場觀眾，你哋畀燈，如果覺得William表現好就著你手機盞燈啦。」全場即時出現了一片手機燈海，之後 Rita在胡渭康伴唱下獻唱了 Greatest Love Of All 。胡渭康唱完《忍著淚說 Goodbye》後便回後台，現場encore聲不絕於耳，他再度到台上，先獻上一曲《頑童》，最後和一眾嘉賓以「那些年我們一起唱過的兒歌」為全晚演唱會劃上完美句號。

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數十名小朋友和胡渭康合唱《Amani》。 「胡渭康-Love Returns慈善演唱會」昨晚於伊館圓滿結束。 「胡渭康-Love Returns慈善演唱會」昨晚於伊館圓滿結束。 「胡渭康-Love Returns慈善演唱會」昨晚於伊館圓滿結束。
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