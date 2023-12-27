胡說八道演唱會｜胡杏兒完滿結束美國之旅 胡定欣台上感動落淚

胡杏兒日前遠赴美國跟一班「胡說八道會」姊妹舉行《胡說八道Girls Night世界巡迴演唱會》，杏兒表現勁歌熱舞，小露蠻腰，繼續大騷靚媽弗爆身材。杏兒完騷後，開心分享指兩場演唱會全場爆滿，大約有7,000名觀眾捧場，她感謝大家支持，指兩場門票售罄之外，又表示今次遠道來到美國洛杉磯及三藩市，都有如此熱烈反應，令團隊相當鼓舞。

舞台上，杏兒跟胡定欣深情對話，杏兒重提經典作《衝上雲霄》，並剖白內心，她說：「這可以說是對自己來說好重要的一套劇，當時都不知道自己在做甚麼，但就擁有了這個極好的機會。」胡定欣講到跟杏兒的相遇相識時不禁流淚，大讚對方在自己甚麼都不是時給予無比的鼓勵，推動自己做得更好，是位相當好的大姐姐，她直言：「我今時今日有少少成績，其實她都有功勞，她的說話對我們來說很重要，而且衷心感受到她盼望我們會好。」