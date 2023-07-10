胡鴻鈞加盟Sony Music獲樂易玲送祝福 廣州開騷邀炎明熹合唱感覺大不同

胡鴻鈞早前宣布加盟Sony Music，並推出全新國語歌《Give Me A Chance》，以飽含深情的視角詮釋每個人在愛裏的偏執與卑微，用溫柔靚聲訴說細膩情感。

去年，胡鴻鈞北上開啟巡回音樂會，多次開票便秒售罄，場場爆滿。胡鴻鈞一共去了十個地方巡迴演唱會，今次來到尾站廣州胡鴻鈞說：「其實整個内地巡演的旅程都十分難忘，由有疫情開始，那段時間要面對很多不可控的環境因素，到自己身體有時會出現狀況，對我來說都是一次很好的經歷和學習！當然，還有每一站歌迷的支持和對我的愛，也是為這次的巡演更添色彩！」