胡鴻鈞加盟Sony Music獲樂易玲送祝福 廣州開騷邀炎明熹合唱感覺大不同

胡鴻鈞早前宣布加盟Sony Music，並推出全新國語歌《Give Me A Chance》，以飽含深情的視角詮釋每個人在愛裏的偏執與卑微，用溫柔靚聲訴說細膩情感。
去年，胡鴻鈞北上開啟巡回音樂會，多次開票便秒售罄，場場爆滿。胡鴻鈞一共去了十個地方巡迴演唱會，今次來到尾站廣州胡鴻鈞說：「其實整個内地巡演的旅程都十分難忘，由有疫情開始，那段時間要面對很多不可控的環境因素，到自己身體有時會出現狀況，對我來說都是一次很好的經歷和學習！當然，還有每一站歌迷的支持和對我的愛，也是為這次的巡演更添色彩！」
演唱會請來炎明熹Gigi做嘉賓，胡鴻鈞認為Gigi是女大十八變，知道她過去的時間要一邊應付考試一邊面對工作，所以一直都覺得她好厲害，並稱沒見對方一段時間之後，不但人長高了，也變得健談了，整個人都改變了不少。這次演唱會上更有簽約環節，Sony Music大中華區CEO Andrew Chan陳國威，以及邵氏兄弟控股有限公司執行董事暨電視廣播有限公司助理總經理 (藝員管理及發展) 樂易玲，也上台為胡鴻鈞送上禮物和祝福。
胡鴻鈞加盟sony music後的第一首歌《give me a chance》，是他入行到現在第一首的國語作品。他表示當時飛機於晚上飛抵北京，便隨即到錄音棚進行錄音，他直言很怕狀態不夠好，幸好最後都能順利完成。他表示很幸運加入新公司後能遇到這首自己也很喜歡的作品，希望日後能繼續做好的音樂。