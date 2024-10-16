胡鴻鈞吳業坤相識14載 宣布12月首度合辦演唱會

胡鴻鈞（Hubert）和吳業坤當年參加歌唱比賽一同晉身演藝圈，經歷高低起跌，終於在14年後一齊舉行演唱會《GROW WITH THE FLOW演唱會─香港站》，鐵定12月8日假麥花臣場館開演，票價分為$980和$680港元，安排在10月22日上午10時起透過售票平台KKday優先開售。
Hubert與坤哥出道至今結下不解緣份，去年他們為劇集《廉政狙擊》合唱主題曲，翻唱古巨基的經典歌《友共情》後，再次引起粉絲呼喚，希望他們能夠合體開騷。兩子及主辦亦聽到樂迷的聲音，在多方協調下，決定一同舉行《GROW WITH THE FLOW演唱會─香港站》，並首次以胡鴻鈞X吳業坤名義跟fans以歌會友。
現在距離演唱會舉行日期只餘下一個多月時間，Hubert與坤哥正跟製作團隊一同密切籌備演出，務求在歌單、形象、服飾及相關流程上為觀眾帶來驚喜，讓購票入場的樂迷可以透過他倆精心編排的歌曲及演出，感受到他倆那份經歴了14年仍未改變的「友共情」。為替演唱會造勢，兩位主角將於星期日（10月20日）到荃灣舉行記者會。
胡鴻鈞 X 吳業坤《GROW WITH THE FLOW 演唱會-香港站》
日期： 2024年12月8日（日）
時間： 下午 7:30
地點： 麥花臣場館
票價： $980 / 680
優先及公開發售日期：2024年10月22日上午10時 / 10月29日上午10時