胡鴻鈞吳業坤相識14載 宣布12月首度合辦演唱會

胡鴻鈞（Hubert）和吳業坤當年參加歌唱比賽一同晉身演藝圈，經歷高低起跌，終於在14年後一齊舉行演唱會《GROW WITH THE FLOW演唱會─香港站》，鐵定12月8日假麥花臣場館開演，票價分為$980和$680港元，安排在10月22日上午10時起透過售票平台KKday優先開售。

Hubert與坤哥出道至今結下不解緣份，去年他們為劇集《廉政狙擊》合唱主題曲，翻唱古巨基的經典歌《友共情》後，再次引起粉絲呼喚，希望他們能夠合體開騷。兩子及主辦亦聽到樂迷的聲音，在多方協調下，決定一同舉行《GROW WITH THE FLOW演唱會─香港站》，並首次以胡鴻鈞X吳業坤名義跟fans以歌會友。