胡鴻鈞唱好「國貨大道」 GX蕭秉治獲鼓鼓尖沙咀鬧市慶祝生日

是次演出由黃昏5 時正便開始， 四人女子組合 SPIRAL 打頭陣先跳唱了最新派台歌《 Not Bad》，然後獻唱了陳百強創作的《再見 Puppy Love》；緊接的是來自 HOY 電視選秀節目的梁樂童和康志維，他倆在台上也合唱了一曲《手心的薔薇》」；之後男歌手安俊豪也帶來了同門師妹蘇家欣，為大家表演了多首精彩歌曲；風少陳浚霆獻唱了剛成為電視劇《愛回家》片尾歌的《大個之後》，也在旅港瑞士籍 busking 歌手 Andy Schaub 的木結他伴奏下合唱了《星晴》，風少說：「今次參與《唱跳「夜」尖咀》心情很緊張也很興奮，很難得有這個機會和大家在尖沙咀一起 busking 。而《大過之後》做了劇集片尾歌後反應也很好，初初很多人也不知是誰唱的，但聽多幾次便知道是我唱的，他們也在問我甚麼時候會正式推出這首歌和可以看到 MV。」至於Aska 張馳豪以木結他自彈自唱了《 I Am Yours》，台下觀眾也有為他和唱。

輪到鼓鼓呂思緯和蕭秉治之限定二人組合 GX，一出場便唱出他倆在 「MP魔幻力量」時的《射手》，之後再合唱了以 GX 名義推出的首支單曲《Baby Girl》，接著鼓鼓獻唱了《為愛而愛》和《當我變成我們》，秉治也唱了《外人》及《我還是愛著你》，然後在台上合體表演了 GX 名義的第二首派台歌《認愛》後，工作人員把由歌迷預祝秉治 2 月9 日生日快樂的蛋糕送到台上，歌迷們也很有心思的把 GX 即將在高雄舉行的演唱會海報設計放在蛋糕面上，讓秉治非常感動，他和鼓鼓也順道在台上透露不單止會在高雄、上海和廣州等地舉行巡唱外，也會於今年5月時把巡唱帶到香港，回後台 GX 跟記者說：「很久沒來香港工作了，現場歌迷反應非常好，也認識了一些新朋友。」

壓軸出場的胡鴻鈞先帶來一曲《祝君好》，然後便是加盟新唱片公司後的新歌，最後以一曲《凡人不懂愛》整個活動劃上句號。胡鴻鈞 在後台接受訪問時說：「今晚帶了四首歌給現場觀眾，他們很熱情，很高興可以在這個戶外舞台上和大家見面，空閒時我也會去尖沙咀購物。去年放了不少時間在內地體驗，今年因開劇關係會有更多時間留在香港，不過也會視乎工作安排中港兩邊走，今次會拍攝的是邵氏網劇《執法者們》，以黃宗澤的線人身份和他有不少對手戲，不過暫時看了十集劇本也未看到有感情線，我也是很期待的。去年在內地去了很多城市舉行個唱，今年也有計劃在香港開 show，很多歌迷也在問我這事。」記者問及他做了很多年歌迷的偶像，最近如小 fans 般去追美斯，胡鴻鈞說：「很難得球王來香港，我也在他附近所以便過去看他，雖然未能和他合照或拿到簽名，但不會失望，能親眼看見他也很心滿意足，我也以手機拍下他進入酒店。」當被問是否會有「偶包」未能如其他粉絲看到美斯時很瘋狂的這和尖叫，他笑說：「這和偶包沒有關係，因我本身是內斂、成熟、斯文和文靜，儘管我內心是很澎湃的，但因為我不懂得如何表達，唯有放在心中默默支持。」