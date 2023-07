胡鴻鈞(Hubert)於3月承認離開效力10年的星夢娛樂,33歲的他一直未有公布離巢後的新動向。昨晚(8日)Hubert突然在社交平台發文,宣布轉會,正式加入索尼(Sony Music),他寫道,「finally get to share this big news with you guys !!!!! (終可跟大家分享這重大消息)謝謝信任 謝謝Sony Music歡迎我的加入,未來日子 繼續努力!」他預告快將推出新歌,請大家熱切期待。」

Hubert向來被指與陳柏宇「撞樣」,現在兩人在同一唱片公司,未知會否推出合唱歌曲。