胡鴻鈞江門首站圓滿落幕 獲歌迷驚喜提早慶生

胡鴻鈞到江門開騷，首次公開演唱親自參與創作的全新粵語單曲《恆溫行李》。

胡鴻鈞「役風」巡回音樂會3月21日首站日在江門演藝中心僑都大劇院精彩上演，這場以「駕馭風向」為主題的音樂會，不僅呈現了胡鴻鈞多年音樂積澱，更展現了他對未來的全新展望。

音樂會以經典曲目《祝君好》拉開序幕，胡鴻鈞從舞台後方緩緩現身，引發歌迷陣陣尖叫。特別設計的流動線條舞台與光影效果完美呼應「風」的主題。值得一提的是，此次音樂會特別定制了一架紙飛機造型鋼琴，象徵夢想起航，成為整場演出的視覺亮點。