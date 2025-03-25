胡鴻鈞江門首站圓滿落幕 獲歌迷驚喜提早慶生

胡鴻鈞「役風」巡回音樂會3月21日首站日在江門演藝中心僑都大劇院精彩上演，這場以「駕馭風向」為主題的音樂會，不僅呈現了胡鴻鈞多年音樂積澱，更展現了他對未來的全新展望。
音樂會以經典曲目《祝君好》拉開序幕，胡鴻鈞從舞台後方緩緩現身，引發歌迷陣陣尖叫。特別設計的流動線條舞台與光影效果完美呼應「風」的主題。值得一提的是，此次音樂會特別定制了一架紙飛機造型鋼琴，象徵夢想起航，成為整場演出的視覺亮點。
在演出中，胡鴻鈞首次公開演唱親自參與創作的全新粵語單曲《恆溫行李》，這首久違的粵語作品獲得歌迷熱烈反響，並演繹了多首經典歌曲，喚起觀眾集體回憶。新增的點歌環節更將現場氣氛推向高潮，歌迷們不僅熱情點歌，更現場為3月27日生日的胡鴻鈞送上驚喜祝福。
胡鴻鈞坦言選擇江門作為首站具有特別意義，說：「兩年前曾在這裡演出，但當時戴著口罩，這次能真切看到每位觀眾的笑臉，感覺格外溫暖。」在分享環節，他真誠講述了過去兩年的心路歷程，與歌迷建立更深層次的情感連接。
「役風」巡回音樂會江門站的成功舉辦，不僅展現了胡鴻鈞日益成熟的音樂實力，更標誌著他藝術生涯的新起點。接下來，這場充滿誠意的音樂盛宴將繼續前往更多城市，與各地歌迷分享音樂故事。