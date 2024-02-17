胡鴻鈞被搜出違法帶逾百支加熱煙返港 首度現身：令愛錫我嘅人好心痛

胡鴻鈞(Hubert)上月抵從廣州參與《花都賀歲金曲演唱會》後乘高鐵返港，當時被海關人員搜出藏過百加熱煙，隨即遭沒收，更一度誤傳被捕。事後其經理人公司發聲明澄清，得知胡鴻鈞是幫朋友購買，他對自己作為藝人因對法例知識的不足而觸犯法例感到羞愧，承諾會深切反省，也會汲取教訓，今後將謹言慎行，履行公眾人物應有的責任。

今日，胡鴻鈞出席會展舉行的婚紗展活動，甫到場即接受傳媒訪問，穿紅色大褸的Hubert先向：「首先，喺度好鄭重同每一位都講一聲對唔住，的確喺呢件事上面犯咗好大錯誤，令到朋友、公司同埋我每一個歌迷都係好失望，所以想同大家講一聲對唔住！希望受到呢次教訓後，確保自己唔會再犯任何嘅錯誤，可以講嘅暫時係咁多。」被問到現時的心情，Hubert表示：「當然係對自己好失望啦！犯咗咁樣嘅錯誤，令到好多身邊愛錫我嘅人都好心痛，對我嚟講係最唔開心嘅事。」Hubert沒有怪責托他買加熱煙的朋友，自言最大責任都是自己。大家對他失望已經係最大懲罰。