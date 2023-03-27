胡鴻鈞33歲生日 自爆被阿媽埋怨唔準時俾家用

胡鴻鈞(Hubert)今日33歲生日，過去一年經常在海外工作，加上疫情關係，下已有3年沒有與，最近一次與香港歌迷見面已是2021年香港演唱會。昨日香港與海外fans齊齊為Hubert慶祝生日，Hubert亦以歌聲及「二揀一」遊戲，答謝粉絲不離不棄。問到家人有否催婚？Hubert自言剛滿18歲，應以事業為重，自爆經常被母親埋怨不準時俾家用，「所以要更努力賺錢，希望可趕上通脹加家用時又準時給媽媽家用。

Hubert表示會跟家人食飯慶祝，至於緋聞女友蔡思貝有否約他？Hubert就表示對方有提過約食飯慶祝，但未約實日期，「我們未見面，未收到她的禮物。親密的朋友已很了解對方，不用問對方送什麼，但我和思貝不是親密關係。」