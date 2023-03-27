胡鴻鈞33歲生日 自爆被阿媽埋怨唔準時俾家用

胡鴻鈞(Hubert)今日33歲生日，過去一年經常在海外工作，加上疫情關係，下已有3年沒有與，最近一次與香港歌迷見面已是2021年香港演唱會。昨日香港與海外fans齊齊為Hubert慶祝生日，Hubert亦以歌聲及「二揀一」遊戲，答謝粉絲不離不棄。問到家人有否催婚？Hubert自言剛滿18歲，應以事業為重，自爆經常被母親埋怨不準時俾家用，「所以要更努力賺錢，希望可趕上通脹加家用時又準時給媽媽家用。
Hubert表示會跟家人食飯慶祝，至於緋聞女友蔡思貝有否約他？Hubert就表示對方有提過約食飯慶祝，但未約實日期，「我們未見面，未收到她的禮物。親密的朋友已很了解對方，不用問對方送什麼，但我和思貝不是親密關係。」
自言好少收情信
過去3年疫情都無法與fans慶祝生日，今年重回正軌復辦生日會，除了現場約200位粉絲，還有各地粉絲越洋送禮，其中馬來西亞粉絲聯同美國、德國及日本多地fans錄製歌曲、又有自畫人像、香港歌迷會更以多張大合照做成走馬燈，花盡心思。Hubert笑言期待粉絲一次過補送過去3年的禮物，「fans好少會寫情信俾我，俾我嘅都係鼓勵說話，送嘅禮物好多都自製禮物，我會特別喜歡，因我喜歡佢哋寫嘅字、佢哋嘅故事。」而收過最開心的粉絲禮物，是由他參加比賽開始已經收集相製成的相集。