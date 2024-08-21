腦霧研究所｜強尼客串神秘顧客交足戲 周漢寧自備武器卻無用武之地

明晚(21日)播出的《腦霧研究所》決戰場地為迴轉壽司店，而嘉賓就請來演員周漢寧。當被Shirley和Kenji問到平時背劇本有何秘訣？漢寧大開玩笑地稱：「我接嘅角色通常都冇咩對白。」不過說笑過後漢寧坦言會先錄音，然後再邊聽邊看，因為視覺和聽覺上也能幫助記憶。而比賽前，3人先向店員取經，詢問壽司有何簡稱。期間Kenji竟然問蝦有什麼代號，漢寧隨即忍不住指：「蝦已經好短喇喎！」Shirley亦質問Kenji：「你仲想要幾短？」年輕人的想法果然特別過人。

客串神秘顧客 第一回合遊戲，3人先要背熟壽司餐牌，再記運輸帶上50件壽司次序，然後正確排出來。比拼前，漢寧自爆準備了武器：Pack System，是一個刺激聯想的排序方法，不過之後卻表示：「但係淨係記得10個囉，我唔知要記50件，所以係冇用㗎！」非常攪笑。而比拼進行中，自稱對魚認知不多的Kenji，再次問出個經典來，這次他拿著魷魚和海螺的圖片問哪一個是油甘魚，看來Kenji對魚的認知應該是零才真。遊戲過後漢寧坦言：「好耐已經冇咁樣去記一啲對現實生活冇咩幫助嘅嘢！但係又好有趣喎！」自己講完也不禁大笑起來。

至於另一個外賣電話落單遊戲，製作組特別請來強尼客串神秘顧客。不過強尼的聲音卻瞞不過Shirley雙耳，一聽便認出來，Shirley更指：「大哥嗰把咁man、咁磁性嘅聲一聽就暖入心，係冇可能認唔到㗎！」而輪到Kenji時，雖然已聽了一次落單order，但Kenji卻很醒目地叫強尼重覆多次，不過強尼又怎會讓Kenji得逞，即時交足戲地回答：「死喇！我個仔突然之間叫我過去，你落單先，我唔同你講住，你盡快送嚟啦！Bye bye！」再次證明「薑係越老越辣」的。 原文刊登於 Yahoo 娛樂圈