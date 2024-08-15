腦霧研究所｜黃梓樂狂拋「溝女金句」沈殷怡冧爆問：係咪要娶我

由沈殷怡(Shirley)、余逸思(Yoshi)和范麒智(Kenji)主持的ViuTV節目《腦霧研究所》，今晚(15日)播出的第四集，請來小小年紀但拍劇經驗卻比Shirley和Yoshi豐富的「老闆仔」黃梓樂(Sean)做嘉賓，在書店進行記憶力大比拼。人細鬼大的Sean原來口甜舌滑，氹得兩位女主持非常開心，不時拋出「溝女語錄」，先對Yoshi說：「人哋就拋波，我就拋(proud) of you。」Yoshi驚嘆道：「大個不得了呀！」其後他又對Shirley說：「唐三藏佢係取經，我係娶你。」還加多句：「對唔住呀！各位Shirley嘅男fans！」不過比賽過後Shirley捉住Sean問：「係咪要娶我呀？」嚇到他耍手擰頭。

讚 Yoshi 似 20歲 周旋在兩位靚女之間，Sean大賣口乖，讚Yoshi看來僅得20歲，氹得Yoshi飄飄然，但轉頭竟問她與Shirley誰年紀較大，Shirley即搶白道：「喂！呢個問題都要問？」Sean自知講錯說話，禁不住吐出「大鑊喇」，連導演也急忙說：「我哋都係開始遊戲。」相信經此一役，Sean會緊記切忌在女人面前提年齡。

發夢畀書追住嚟跑 在遊戲比拼環節，3人要在限時內記住6個書架內的書名和排序，之後再將從中抽出的5本書放回正確位置。面對幾百本沒有特定方式排序的書籍，加上「無用之用」、「寂靜的春天」、「酒吧話題」等獨特分類，就連學霸Shirley也說：「返屋企應該會發夢畀書食，追住嚟跑！」Sean更慘叫，「嘩，好多字我都唔明呀！」Sean雖然在第一回合勝出，但最後難逃「腦霧王」封號。