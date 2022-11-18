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娛樂
2022-11-18 11:02:47

腳傷缺席KKBOX風雲榜 姜濤：很抱歉 我也一定會看直播

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大會公布當日完整出席得獎歌手名單。

大會公布當日完整出席得獎歌手名單。

原定於917日假亞洲國際博覽館舉行的《第四屆KKBOX香港風雲榜》，因受MIRROR休團影響而延遲舉行，隨着鏡仔復工，上月大會宣布落實於本月27日復辦；惟姜濤上周五在商台舉辦的903 AllStar籃球賽中受傷，日前已完成手術，他在網上報平安，並表示未來兩個月會跟枴杖作伴，醫生亦有建議他不要下床走動，故未來的活動大部分都需要取消。

昨日（17日）KKBOX主辦方在社交平台宣布姜濤將缺席當日的演出：「非常遺憾年度風雲歌手——姜濤因傷未能出席是次演出，祝願姜濤早日康復，再在台上與樂迷相聚！」並公布完整出席得獎歌手名單包括：Anson Lo 盧瀚霆、Dear JaneEdan 呂爵安、Ian 陳卓賢、Jer 柳應廷、MC 張天賦、MIRRORper se、林家謙，風雲大使：Serrini，主持：Serrini、林家謙。而姜濤亦有在Ig限時動態轉發貼文道歉表示：「很抱歉因為腳傷未能出席今年KKBOX 香港風雲榜，但我相信當晚mirror兄弟、家謙和其他出席歌手一定會為大家帶來精彩的表演，我也一定會看直播，和大家一起支持他們！」至於他今晚將以視像形式現身「樂在維港」音樂會，他再次向製作單位致歉表示：「雖然很遺憾明天（今天）不能親身到場參加「樂在維港」音樂會，但我還是可以通過視像和大家見面的，再次對所有製作單位感到抱歉」。

大會宣布姜濤將缺席KKBOX風雲榜。

大會宣布姜濤將缺席KKBOX風雲榜。

姜濤在IG限時動態轉發貼文致歉。 姜濤今晚將以視像形式現身「樂在維港」音樂會。
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