膠戰LIVE｜呂爵安阿正力撐Jeremy認真對待音樂作品 逾8,000人見證會展舞台打麻雀(有片)

6膠特地為《膠戰 RUN FOR YOUR LIVE》製作新歌《To 膠 ther》，完場前送給入場Fans。(林俊源攝)

呂爵安(Edan)、魏浚笙(Jeffrey)、岑珈其、黃正宜(阿正)、劉沛衡(Hillary)和徐浩昌(肥腸)6位膠人首次合體開騷，《膠戰 RUN FOR YOUR LIVE》昨晚(20日)於灣仔會展舉行，6膠特地送上只此一次新歌《To 膠 ther》，為演出劃上圓滿句號。6膠完騷在後台接受訪問，Edan直言今次開騷概念瘋狂，監製細So給予很大自由度，例如開創先河讓8,000位觀眾見證會展舞台上打麻雀，原來是出自「雀后」Hillary的要求。問到早前經理人團隊叮囑不要經常提打麻雀，Edan笑言唔敢望向同場的花姐，「開會時公司人員都唔喺度，覺得呢件事好瘋狂，無乜show會咁做，夠勁夠癲！我哋原本諗有乜係我哋鍾意做，不如擺上台，家姐鍾意打麻雀，細蘇又肯。」他們表示《膠戰4》已在拍攝中，呼籲「膠 ther」密切期待。

談到有甚麼最瘋狂又被否決的表演項目時，Hillary就突然爆笑，阿正立即意會，「我哋話搵一個舊朋友做嘉賓。」繼然眾人狂笑，雖沒明言，但相信是Hillary前度男友洪卓立上台打麻雀。Edan就談到正題，「我suggest過戴返光頭頭套打少年功夫，但因為唔夠時間裝頭換衫，所以冇做到。」至於為何穿露背長裙要以白色背心打底，Edan解釋是綵排後才臨時加設的環節，因為想有更多6膠合體的無厘頭環節，因為欠一個女生一齊跳，原本打算由肥腸扮女生，但因體重關係難以被托住跳舞，最終由Edan扮女生，他續說，「原本無諗過咁暴露……」阿正即反駁指不覺暴露，更揚言若6膠再開騷會露背上陣。



珈其與阿正唱《City Of Stars》時幾乎面貼面跳舞，他笑言老婆在場，點到即止，向來「向妻號」的珈其更獻唱鄭伊健的《一生愛你一個》給台下的老婆，「我本身唔係唱歌，英文又唔叻，Edan話唔使擔心，感情搭夠，所以我無理過音準！」他認真表示與5膠同台，終明白如何享受舞台。至於4位男膠人化身韓團跳唱BIGBAND名曲，當被開到他們到底唱甚麼語言時，扮G-Dragon的Edan一臉認真表示，「當然唱韓文！」懂韓文的阿正不禁搖頭，但她亦非常貼心為《Home Sweet Home》重新填上6膠版歌詞。肥腸在台上跳大繩和吹色士風，他直言非常緊張，之前苦練了兩個月，更練到弄傷腰部，非常落力。而Jeffrey就首次挑戰大量跳唱，他笑言跳到爆汗，問到可會出跳唱歌時，他一臉正經答道：「真係唔排除。」眾人即起哄要他出一首歌名叫《跳唱歌》的作品。

Edan阿正為Jeremy「爭寵」 對於李駿傑(Jeremy)首次作曲的新歌《Tie Me Now》，被質疑抄襲韓國男團Stray Kids 舊作《Red Lights》，Edan與阿正坦言都有慰問Jeremy，兩人更「爭寵」自爆得到Jeremy的窩心回覆。Edan認真表示相信Jeremy有為事件感到不開心：「佢不嬲都對音樂作品好認真同堅持，最近每次問親佢去邊度玩都話要去錄音，佢嚟緊出碟真係好勸力，每日都錄音，佢好重視佢嘅作品，今次亦係佢第一次參與創作，只可以喺佢側邊支持佢。」而阿正亦讚Jeremy認真對待自己音樂事業，並為對方打氣：「作為朋友都有替佢唔開心，相信佢下一首更加好，希望佢唔好驚咗創作，繼續嘗試先有好嘅成果。」

